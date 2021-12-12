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【Omicron變種】打第3針疫苗 防輕症有效率升至75%
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|12,484
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,156
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|269,858,782
確診累積
+190,427(較上日)
|5,317,848
死亡個案
+1,205(較上日)
|247,476,008
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|33,906
|50,739,163
|46,495,860
|817,656
|印度
|0
|34,682,736
|34,114,331
|475,128
|巴西
|0
|22,184,824
|21,407,699
|616,733
|英國
|52,279
|10,771,444
|9,453,429
|146,387
|俄羅斯
|0
|9,986,967
|8,709,964
|288,351
|土耳其
|19,255
|9,022,223
|8,592,094
|78,969
|法國
|0
|8,105,785
|7,294,803
|120,168
|德國
|29,112
|6,501,279
|5,368,300
|106,208
|伊朗
|0
|6,152,524
|5,963,373
|130,661
|阿根廷
|0
|5,354,440
|5,211,264
|116,748
|西班牙
|0
|5,290,190
|4,943,735
|88,381
|意大利
|21,035
|5,206,305
|4,797,658
|134,765
|哥倫比亞
|0
|5,089,695
|4,930,529
|129,011
|印尼
|0
|4,258,980
|4,109,865
|143,929
|墨西哥
|0
|3,914,706
|3,269,036
|296,385
|波蘭
|0
|3,808,798
|3,263,563
|88,414
|烏克蘭
|0
|3,553,817
|3,184,287
|90,789
|南非
|17,153
|3,129,622
|2,880,472
|90,116
|荷蘭
|0
|2,863,838
|2,233,027
|20,074
|菲律賓
|0
|2,836,360
|2,774,891
|50,096
|美國疫情全球數據
|50,739,163
確診累積
+33,906(較上日)
|817,656
死亡個案
+330(較上日)
|46,495,860
治癒人數
+25,504(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|5,023,592
|4,948,106
|75,486
|德克薩斯州
|3,483
|4,388,717
|4,242,759
|74,997
|佛羅里達州
|0
|3,757,874
|3,591,924
|62,007
|紐約州
|0
|2,919,818
|2,402,276
|58,626
|伊利諾伊州
|0
|1,884,744
|1,686,756
|29,842
|賓夕法尼亞州
|11,052
|1,829,351
|1,794,780
|34,571
|俄亥俄州
|8,072
|1,776,439
|1,618,183
|27,371
|佐治亞州
|0
|1,678,746
|1,487,206
|30,823
|密歇根州
|0
|1,567,578
|1,126,184
|26,914
|北卡羅萊納州
|0
|1,566,269
|1,503,247
|18,976
|中國大陸疫情全球數據
|99,610
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,690
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,315
|63,799
|4,512
|廣東
|0
|3,333
|3,278
|8
|上海
|0
|2,905
|2,834
|7
|黑龍江
|0
|2,033
|1,979
|13
|雲南
|0
|1,763
|1,639
|2
|河南
|0
|1,637
|1,562
|22
|江蘇
|0
|1,620
|1,615
|0
|浙江
|0
|1,564
|1,486
|1
|河北
|0
|1,458
|1,444
|7
|福建
|0
|1,330
|1,310
|1
|香港疫情全球數據
|12,484
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,156
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫