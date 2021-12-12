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新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2021/12/12

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日　時間01:00）
香港疫情全球數據
12,484
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,156
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
269,709,432
確診累積
+41,077(較上日)		 5,316,999
死亡個案
+356(較上日)		 247,376,883
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 50,705,257 46,470,356 817,326
印度 0 34,682,736 34,114,331 475,128
巴西 0 22,184,824 21,407,699 616,733
英國 0 10,719,165 9,414,117 146,255
俄羅斯 0 9,986,967 8,709,964 288,351
土耳其 0 9,002,968 8,568,914 78,778
法國 0 8,105,785 7,294,803 120,168
德國 12,925 6,485,092 5,368,300 106,158
伊朗 0 6,152,524 5,963,373 130,661
阿根廷 0 5,354,440 5,211,264 116,748
西班牙 0 5,290,190 4,943,735 88,381
意大利 21,035 5,206,305 4,797,658 134,765
哥倫比亞 0 5,089,695 4,930,529 129,011
印尼 0 4,258,980 4,109,865 143,929
墨西哥 0 3,914,706 3,269,036 296,385
波蘭 0 3,808,798 3,263,563 88,414
烏克蘭 0 3,553,817 3,184,287 90,789
南非 0 3,112,469 2,878,855 90,080
荷蘭 0 2,863,838 2,233,027 20,074
菲律賓 0 2,836,360 2,774,891 50,096
美國疫情全球數據
50,705,257
確診累積
0(較上日)		 817,326
死亡個案
0(較上日)		 46,470,356
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 5,023,592 4,948,106 75,486
德克薩斯州 0 4,385,234 4,241,651 74,972
佛羅里達州 0 3,757,874 3,591,924 62,007
紐約州 0 2,919,818 2,402,276 58,626
伊利諾伊州 0 1,884,744 1,686,756 29,842
賓夕法尼亞州 0 1,818,299 1,783,884 34,415
俄亥俄州 0 1,768,367 1,612,768 27,371
佐治亞州 0 1,678,746 1,487,206 30,823
密歇根州 0 1,567,578 1,126,184 26,914
北卡羅萊納州 0 1,566,269 1,503,247 18,976
中國大陸疫情全球數據
99,610
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,690
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,315 63,799 4,512
廣東 0 3,333 3,278 8
上海 0 2,905 2,834 7
黑龍江 0 2,033 1,979 13
雲南 0 1,763 1,639 2
河南 0 1,637 1,562 22
江蘇 0 1,620 1,615 0
浙江 0 1,564 1,486 1
河北 0 1,458 1,444 7
福建 0 1,330 1,310 1
香港疫情全球數據
12,484
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,156
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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