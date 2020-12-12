下一篇文章
【英國脫歐】約翰遜：硬脫歐機會很大 英鎊挫1%
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|7,378
確診/疑似
0(較上日)
|114
死亡個案
0(較上日)
|5,996
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|71,197,046
確診累積
+75,223(較上日)
|1,595,887
死亡個案
+1,363(較上日)
|49,416,292
治癒人數
+29,616(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|6,999
|16,080,809
|9,453,760
|300,363
|印度
|0
|9,814,064
|9,309,031
|142,417
|巴西
|11,367
|6,794,910
|6,043,219
|179,897
|俄羅斯
|0
|2,597,711
|2,059,840
|45,893
|法國
|0
|2,391,643
|180,656
|57,044
|意大利
|18,726
|1,805,873
|1,052,163
|63,387
|英國
|0
|1,792,612
|3,794
|63,179
|土耳其
|32,106
|1,780,673
|1,154,333
|15,977
|西班牙
|0
|1,734,386
|196,958
|47,344
|阿根廷
|0
|1,482,216
|1,318,187
|40,431
|哥倫比亞
|0
|1,399,911
|1,296,420
|38,484
|德國
|1,135
|1,288,227
|952,125
|21,533
|墨西哥
|0
|1,217,126
|896,130
|112,326
|波蘭
|0
|1,115,201
|815,356
|22,174
|伊朗
|0
|1,092,407
|787,853
|51,727
|秘魯
|0
|979,111
|914,600
|36,499
|烏克蘭
|0
|895,620
|499,182
|15,278
|南非
|0
|836,764
|756,671
|22,747
|印尼
|0
|605,243
|496,886
|18,511
|荷蘭
|0
|604,311
|7,651
|10,049
|美國疫情全球數據
|16,080,809
確診累積
+6,999(較上日)
|300,363
死亡個案
+168(較上日)
|9,453,760
治癒人數
+3(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|1,486,597
|644,729
|20,625
|德克薩斯州
|0
|1,410,035
|1,117,181
|24,066
|佛羅里達州
|0
|1,094,697
|682,760
|19,591
|伊利諾伊州
|0
|823,531
|453,745
|14,845
|紐約州
|0
|782,680
|451,283
|35,326
|俄亥俄州
|0
|531,850
|361,308
|7,300
|佐治亞州
|0
|525,402
|315,758
|9,975
|賓夕法尼亞州
|0
|475,412
|265,227
|12,311
|密歇根州
|0
|454,720
|197,750
|10,900
|田納西州
|0
|428,973
|382,444
|5,240
|中國大陸疫情全球數據
|86,689
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,762
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,636
|4,512
|廣東
|0
|2,013
|1,969
|8
|上海
|0
|1,390
|1,302
|7
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|浙江
|0
|1,295
|1,290
|1
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|952
|939
|9
|黑龍江
|0
|951
|936
|13
|香港疫情全球數據
|7,378
確診累積
0(較上日)
|114
死亡個案
0(較上日)
|5,996
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|616
|502
|31
|油尖旺區
|0
|505
|398
|6
|觀塘區
|0
|489
|382
|7
|沙田區
|0
|449
|345
|6
|九龍城區
|0
|420
|322
|6
|葵青區
|0
|400
|314
|4
|東區
|0
|379
|259
|8
|深水埗區
|0
|360
|272
|12
|屯門區
|0
|359
|304
|16
|元朗區
|0
|346
|295
|5
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫