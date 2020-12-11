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新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2020/12/11

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日　時間23:00）
香港疫情全球數據
7,378
確診/疑似
+86(較上日)		 114
死亡個案
0(較上日)		 5,996
治癒人數
+96(較上日)
環球疫情全球數據
71,077,347
確診累積
+1,421,261(較上日)		 1,593,721
死亡個案
+12,107(較上日)		 49,368,598
治癒人數
+1,174,350(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 214,713 16,055,424 9,452,409 299,877
印度 27,355 9,807,841 9,302,089 142,340
巴西 53,425 6,783,543 6,043,219 179,801
俄羅斯 28,585 2,597,711 2,059,840 45,893
法國 13,732 2,391,643 180,348 57,044
英國 21,057 1,792,612 3,794 63,179
意大利 16,998 1,787,147 1,027,994 62,626
土耳其 792,801 1,748,567 1,154,333 15,751
西班牙 8,913 1,734,386 196,958 47,344
阿根廷 6,994 1,482,216 1,318,187 40,431
哥倫比亞 7,778 1,399,911 1,296,420 38,484
德國 28,823 1,287,092 949,923 21,452
墨西哥 11,897 1,217,126 896,130 112,326
波蘭 13,105 1,115,201 815,356 22,174
伊朗 9,384 1,092,407 787,853 51,727
秘魯 1,799 979,111 914,600 36,499
烏克蘭 13,893 895,620 499,182 15,278
南非 8,166 836,764 756,671 22,747
印尼 6,310 605,243 496,886 18,511
比利時 2,754 600,397 40,789 17,692
美國疫情全球數據
16,055,424
確診累積
+214,713(較上日)		 299,877
死亡個案
+2,777(較上日)		 9,452,409
治癒人數
+105,709(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 31,983 1,486,597 644,729 20,625
德克薩斯州 13,483 1,410,035 1,117,181 24,066
佛羅里達州 11,335 1,094,697 682,760 19,591
伊利諾伊州 11,101 823,531 453,745 14,845
紐約州 10,281 782,680 451,283 35,326
俄亥俄州 11,738 531,850 361,308 7,300
佐治亞州 7,623 525,402 315,758 9,975
賓夕法尼亞州 12,021 463,175 265,227 12,104
密歇根州 6,302 454,720 197,750 10,900
田納西州 6,011 428,973 382,444 5,240
中國大陸疫情全球數據
86,689
確診累積
+12(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,762
治癒人數
+8(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,636 4,512
廣東 3 2,013 1,969 8
上海 5 1,390 1,302 7
河南 0 1,295 1,266 22
浙江 0 1,295 1,290 1
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 952 939 9
黑龍江 0 951 936 13
香港疫情全球數據
7,378
確診累積
+86(較上日)		 114
死亡個案
0(較上日)		 5,996
治癒人數
+96(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 616 502 31
油尖旺區 0 505 398 6
觀塘區 0 489 382 7
沙田區 0 449 345 6
九龍城區 0 420 322 6
葵青區 0 400 314 4
東區 0 379 259 8
深水埗區 0 360 272 12
屯門區 0 359 304 16
元朗區 0 346 295 5
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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