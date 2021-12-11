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【Omicron變種】打第3針疫苗 防輕症有效率升至75%
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間22:00）
|香港疫情全球數據
|12,484
確診/疑似
+1(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,156
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|269,634,169
確診累積
+557,799(較上日)
|5,316,425
死亡個案
+7,658(較上日)
|249,051,523
治癒人數
+491,946(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|157,838
|50,705,257
|46,470,356
|817,326
|印度
|7,992
|34,682,736
|34,114,331
|475,128
|巴西
|7,765
|22,184,824
|21,407,699
|616,733
|英國
|58,184
|10,719,165
|9,414,117
|146,255
|俄羅斯
|30,288
|9,986,967
|8,709,964
|288,351
|土耳其
|18,561
|9,002,968
|8,568,914
|78,778
|法國
|0
|8,105,785
|7,294,803
|120,168
|德國
|25,060
|6,463,737
|5,368,300
|105,931
|伊朗
|1,681
|6,152,524
|5,963,373
|130,661
|阿根廷
|3,573
|5,354,440
|5,211,264
|116,748
|西班牙
|17,012
|5,290,190
|4,943,735
|88,381
|意大利
|20,490
|5,185,270
|4,787,453
|134,669
|哥倫比亞
|1,687
|5,089,695
|4,930,529
|129,011
|印尼
|228
|4,258,980
|4,109,865
|143,929
|墨西哥
|2,992
|3,914,706
|3,269,036
|296,385
|波蘭
|23,762
|3,808,798
|3,263,563
|88,414
|烏克蘭
|10,133
|3,553,817
|3,184,287
|90,789
|南非
|19,017
|3,112,469
|2,878,855
|90,080
|荷蘭
|0
|2,846,126
|2,216,825
|20,004
|菲律賓
|160
|2,836,360
|2,774,891
|50,096
|美國疫情全球數據
|50,705,257
確診累積
+157,838(較上日)
|817,326
死亡個案
+1,913(較上日)
|46,470,356
治癒人數
+89,646(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|7,189
|5,023,592
|4,948,106
|75,486
|德克薩斯州
|15,532
|4,385,234
|4,241,651
|74,972
|佛羅里達州
|2,420
|3,757,874
|3,591,924
|62,007
|紐約州
|20,618
|2,919,818
|2,402,276
|58,626
|伊利諾伊州
|7,531
|1,884,744
|1,686,756
|29,842
|賓夕法尼亞州
|0
|1,818,299
|1,783,884
|34,415
|俄亥俄州
|7,360
|1,768,367
|1,612,768
|27,371
|佐治亞州
|1,959
|1,678,746
|1,487,206
|30,823
|密歇根州
|13,788
|1,567,578
|1,126,184
|26,914
|北卡羅萊納州
|3,606
|1,566,269
|1,503,247
|18,976
|中國大陸疫情全球數據
|99,610
確診累積
+72(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,690
治癒人數
+30(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,315
|63,799
|4,512
|廣東
|0
|3,333
|3,278
|8
|上海
|6
|2,905
|2,834
|7
|黑龍江
|0
|2,033
|1,979
|13
|雲南
|2
|1,763
|1,639
|2
|河南
|0
|1,637
|1,562
|22
|江蘇
|0
|1,620
|1,615
|0
|浙江
|20
|1,564
|1,486
|1
|河北
|0
|1,458
|1,444
|7
|福建
|0
|1,330
|1,310
|1
|香港疫情全球數據
|12,484
確診累積
+1(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,156
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫