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新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2021/12/11

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日　時間19:00）
香港疫情全球數據
12,484
確診/疑似
+1(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,156
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
269,596,850
確診累積
+520,480(較上日)		 5,315,933
死亡個案
+7,166(較上日)		 249,007,511
治癒人數
+447,934(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 157,838 50,705,257 46,470,356 817,326
印度 7,992 34,682,736 34,114,331 475,128
巴西 7,765 22,184,824 21,407,699 616,733
英國 58,184 10,719,165 9,414,117 146,255
俄羅斯 30,288 9,986,967 8,709,964 288,351
土耳其 18,561 9,002,968 8,568,914 78,778
法國 0 8,105,785 7,275,054 120,168
德國 25,060 6,463,737 5,368,300 105,931
伊朗 0 6,150,843 5,957,017 130,603
阿根廷 3,573 5,354,440 5,211,264 116,748
西班牙 17,012 5,290,190 4,943,735 88,381
意大利 20,490 5,185,270 4,787,453 134,669
哥倫比亞 1,687 5,089,695 4,930,529 129,011
印尼 0 4,258,752 4,109,675 143,923
墨西哥 2,992 3,914,706 3,269,036 296,385
波蘭 23,762 3,808,798 3,263,563 88,414
烏克蘭 10,133 3,553,817 3,184,287 90,789
南非 19,017 3,112,469 2,878,855 90,080
荷蘭 0 2,846,126 2,216,825 20,004
菲律賓 160 2,836,360 2,774,891 50,096
美國疫情全球數據
50,705,257
確診累積
+157,838(較上日)		 817,326
死亡個案
+1,913(較上日)		 46,470,356
治癒人數
+89,646(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 7,189 5,023,592 4,948,106 75,486
德克薩斯州 15,532 4,385,234 4,241,651 74,972
佛羅里達州 2,420 3,757,874 3,591,924 62,007
紐約州 20,618 2,919,818 2,402,276 58,626
伊利諾伊州 7,531 1,884,744 1,686,756 29,842
賓夕法尼亞州 0 1,818,299 1,783,884 34,415
俄亥俄州 7,360 1,768,367 1,612,768 27,371
佐治亞州 1,959 1,678,746 1,487,206 30,823
密歇根州 13,788 1,567,578 1,126,184 26,914
北卡羅萊納州 3,606 1,566,269 1,503,247 18,976
中國大陸疫情全球數據
99,610
確診累積
+72(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,690
治癒人數
+30(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,315 63,799 4,512
廣東 0 3,333 3,278 8
上海 6 2,905 2,834 7
黑龍江 0 2,033 1,979 13
雲南 2 1,763 1,639 2
河南 0 1,637 1,562 22
江蘇 0 1,620 1,615 0
浙江 20 1,564 1,486 1
河北 0 1,458 1,444 7
福建 0 1,330 1,310 1
香港疫情全球數據
12,484
確診累積
+1(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,156
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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