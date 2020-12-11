下一篇文章
【美國疫情】疫情惡化醫院告急 3分1醫院ICU瀕爆滿
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間15:00）
|香港疫情全球數據
|7,292
確診/疑似
0(較上日)
|114
死亡個案
0(較上日)
|5,900
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|70,888,688
確診累積
+1,232,602(較上日)
|1,589,878
死亡個案
+8,264(較上日)
|49,211,308
治癒人數
+1,017,060(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|198,679
|16,039,390
|9,444,402
|299,692
|印度
|16,506
|9,796,992
|9,290,834
|142,222
|巴西
|53,425
|6,783,543
|6,043,219
|179,801
|俄羅斯
|0
|2,569,126
|2,033,669
|45,280
|法國
|13,732
|2,391,643
|180,348
|57,044
|英國
|21,056
|1,792,611
|3,787
|63,179
|意大利
|16,998
|1,787,147
|1,027,994
|62,626
|土耳其
|792,801
|1,748,567
|1,154,333
|15,751
|西班牙
|8,913
|1,734,386
|196,958
|47,344
|阿根廷
|6,994
|1,482,216
|1,318,187
|40,431
|哥倫比亞
|7,778
|1,399,911
|1,296,420
|38,484
|德國
|28,823
|1,287,092
|949,913
|21,233
|墨西哥
|11,897
|1,217,126
|896,130
|112,326
|波蘭
|0
|1,102,096
|792,119
|21,630
|伊朗
|0
|1,083,023
|778,167
|51,496
|秘魯
|1,799
|979,111
|914,600
|36,499
|烏克蘭
|0
|881,727
|483,553
|14,981
|南非
|8,166
|836,764
|756,671
|22,747
|比利時
|2,754
|600,397
|40,789
|17,692
|印尼
|0
|598,933
|491,975
|18,336
|美國疫情全球數據
|16,039,390
確診累積
+198,679(較上日)
|299,692
死亡個案
+2,592(較上日)
|9,444,402
治癒人數
+97,702(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|31,983
|1,486,597
|644,729
|20,625
|德克薩斯州
|13,483
|1,410,035
|1,117,181
|24,066
|佛羅里達州
|11,335
|1,094,697
|682,760
|19,591
|伊利諾伊州
|11,101
|823,531
|453,745
|14,845
|紐約州
|10,281
|782,680
|451,283
|35,326
|俄亥俄州
|11,738
|531,850
|361,308
|7,300
|佐治亞州
|7,623
|525,402
|315,758
|9,975
|賓夕法尼亞州
|12,021
|463,175
|265,227
|12,104
|密歇根州
|6,302
|454,720
|197,750
|10,900
|田納西州
|6,011
|428,973
|382,444
|5,240
|中國大陸疫情全球數據
|86,688
確診累積
+11(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,762
治癒人數
+8(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,636
|4,512
|廣東
|3
|2,013
|1,969
|8
|上海
|5
|1,390
|1,302
|7
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|浙江
|0
|1,295
|1,290
|1
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|952
|939
|9
|黑龍江
|0
|951
|936
|13
|香港疫情全球數據
|7,292
確診累積
0(較上日)
|114
死亡個案
0(較上日)
|5,900
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|616
|502
|31
|油尖旺區
|0
|505
|398
|6
|觀塘區
|0
|489
|382
|7
|沙田區
|0
|449
|345
|6
|九龍城區
|0
|420
|322
|6
|葵青區
|0
|400
|314
|4
|東區
|0
|379
|259
|8
|深水埗區
|0
|360
|272
|12
|屯門區
|0
|359
|304
|16
|元朗區
|0
|346
|295
|5
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫