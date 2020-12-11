  • 23°C
香港時間 : 20201211日 (五) 14:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2020/12/11

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日　時間14:00）
香港疫情全球數據
7,292
確診/疑似
0(較上日)		 114
死亡個案
0(較上日)		 5,900
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
70,887,148
確診累積
+1,231,062(較上日)		 1,589,848
死亡個案
+8,234(較上日)		 49,209,407
治癒人數
+1,015,159(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 198,679 16,039,390 9,444,402 299,692
印度 16,506 9,796,992 9,290,834 142,222
巴西 53,425 6,783,543 6,043,219 179,801
俄羅斯 0 2,569,126 2,033,669 45,280
法國 13,732 2,391,643 180,348 57,044
英國 21,056 1,792,611 3,787 63,179
意大利 16,998 1,787,147 1,027,994 62,626
土耳其 792,801 1,748,567 1,154,333 15,751
西班牙 8,913 1,734,386 196,958 47,344
阿根廷 6,994 1,482,216 1,318,187 40,431
哥倫比亞 7,778 1,399,911 1,296,420 38,484
德國 28,823 1,287,092 949,913 21,233
墨西哥 11,897 1,217,126 896,130 112,326
波蘭 0 1,102,096 792,119 21,630
伊朗 0 1,083,023 778,167 51,496
秘魯 1,799 979,111 914,600 36,499
烏克蘭 0 881,727 483,553 14,981
南非 8,166 836,764 756,671 22,747
比利時 2,754 600,397 40,789 17,692
印尼 0 598,933 491,975 18,336
美國疫情全球數據
16,039,390
確診累積
+198,679(較上日)		 299,692
死亡個案
+2,592(較上日)		 9,444,402
治癒人數
+97,702(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 31,983 1,486,597 644,729 20,625
德克薩斯州 13,483 1,410,035 1,117,181 24,066
佛羅里達州 11,335 1,094,697 682,760 19,591
伊利諾伊州 11,101 823,531 453,745 14,845
紐約州 10,281 782,680 451,283 35,326
俄亥俄州 11,738 531,850 361,308 7,300
佐治亞州 7,623 525,402 315,758 9,975
賓夕法尼亞州 12,021 463,175 265,227 12,104
密歇根州 6,302 454,720 197,750 10,900
田納西州 6,011 428,973 382,444 5,240
中國大陸疫情全球數據
86,688
確診累積
+11(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,762
治癒人數
+8(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,636 4,512
廣東 3 2,013 1,969 8
上海 5 1,390 1,302 7
河南 0 1,295 1,266 22
浙江 0 1,295 1,290 1
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 952 939 9
黑龍江 0 951 936 13
香港疫情全球數據
7,292
確診累積
0(較上日)		 114
死亡個案
0(較上日)		 5,900
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 616 502 31
油尖旺區 0 505 398 6
觀塘區 0 489 382 7
沙田區 0 449 345 6
九龍城區 0 420 322 6
葵青區 0 400 314 4
東區 0 379 259 8
深水埗區 0 360 272 12
屯門區 0 359 304 16
元朗區 0 346 295 5
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

【移民澳洲】近百萬人英語欠佳 政府擴大新移民免費課程

下一篇文章

【美國大選結果】22州加入法律戰撐拜登 拜登賀錦麗膺風雲人物 （不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間14:00）
英國威廉王子被爆秘密抗癌 早前被指患新冠肺炎
英國威廉王子被爆秘密抗癌 早前被指患新冠肺炎
【英國脫歐】英國旅客不獲豁免 明年起禁止入境歐盟旅遊
【英國脫歐】英國旅客不獲豁免 明年起禁止入境歐盟旅遊
【美國大選】18州響應德州入稟 控4大搖擺州選舉違憲
【美國大選】18州響應德州入稟 控4大搖擺州選舉違憲
【美國大選】共和黨全投反對 總統就職委員會拒承認拜登當選
【美國大選】共和黨全投反對 總統就職委員會拒承認拜登當選
【新冠肺炎】意大利被揭去年11月已有確診 4歲男童染疫
【新冠肺炎】意大利被揭去年11月已有確診 4歲男童染疫