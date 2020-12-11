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新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2020/12/11

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日　時間03:00）
香港疫情全球數據
7,292
確診/疑似
0(較上日)		 114
死亡個案
0(較上日)		 5,900
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
69,801,990
確診累積
+145,904(較上日)		 1,585,109
死亡個案
+3,495(較上日)		 48,268,584
治癒人數
+74,336(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 55,477 15,896,188 9,355,624 298,061
印度 15,086 9,795,572 9,288,803 142,212
巴西 5,255 6,735,373 5,966,118 179,063
俄羅斯 0 2,569,126 2,033,669 45,280
法國 0 2,377,911 178,937 56,752
英國 20,968 1,792,523 3,785 63,179
意大利 16,998 1,787,147 1,027,994 62,626
西班牙 8,913 1,734,386 196,958 47,344
阿根廷 0 1,475,222 1,311,488 40,222
哥倫比亞 0 1,392,133 1,287,597 38,308
德國 7,816 1,266,085 931,863 20,994
墨西哥 0 1,205,229 889,168 111,655
波蘭 0 1,102,096 792,119 21,630
伊朗 0 1,083,023 778,167 51,496
秘魯 0 977,312 912,501 36,455
土耳其 0 955,766 452,593 15,751
烏克蘭 0 881,727 483,553 14,981
南非 0 828,598 754,658 22,574
印尼 0 598,933 491,975 18,336
比利時 0 597,643 40,541 17,603
美國疫情全球數據
15,896,188
確診累積
+55,477(較上日)		 298,061
死亡個案
+961(較上日)		 9,355,624
治癒人數
+8,924(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 1,454,614 639,298 20,462
德克薩斯州 0 1,396,552 1,105,532 23,821
佛羅里達州 0 1,083,362 680,050 19,465
伊利諾伊州 11,101 823,531 443,314 14,845
紐約州 0 772,399 450,565 35,235
俄亥俄州 0 520,112 351,268 7,189
佐治亞州 0 517,779 313,386 9,921
賓夕法尼亞州 11,057 462,211 258,283 12,095
密歇根州 0 448,418 197,750 10,706
田納西州 0 422,962 376,851 5,171
中國大陸疫情全球數據
86,677
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,754
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,636 4,512
廣東 0 2,010 1,968 8
上海 0 1,385 1,302 7
河南 0 1,295 1,266 22
浙江 0 1,295 1,290 1
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 952 939 9
黑龍江 0 951 936 13
香港疫情全球數據
7,292
確診累積
0(較上日)		 114
死亡個案
0(較上日)		 5,900
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 616 502 31
油尖旺區 0 505 398 6
觀塘區 0 489 382 7
沙田區 0 449 345 6
九龍城區 0 420 322 6
葵青區 0 400 314 4
東區 0 379 259 8
深水埗區 0 360 272 12
屯門區 0 359 304 16
元朗區 0 346 295 5
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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