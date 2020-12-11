上一篇文章
拜登正式提名美籍華人戴琦 任貿易代表
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|7,292
確診/疑似
0(較上日)
|114
死亡個案
0(較上日)
|5,900
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|69,801,990
確診累積
+145,904(較上日)
|1,585,109
死亡個案
+3,495(較上日)
|48,268,584
治癒人數
+74,336(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|55,477
|15,896,188
|9,355,624
|298,061
|印度
|15,086
|9,795,572
|9,288,803
|142,212
|巴西
|5,255
|6,735,373
|5,966,118
|179,063
|俄羅斯
|0
|2,569,126
|2,033,669
|45,280
|法國
|0
|2,377,911
|178,937
|56,752
|英國
|20,968
|1,792,523
|3,785
|63,179
|意大利
|16,998
|1,787,147
|1,027,994
|62,626
|西班牙
|8,913
|1,734,386
|196,958
|47,344
|阿根廷
|0
|1,475,222
|1,311,488
|40,222
|哥倫比亞
|0
|1,392,133
|1,287,597
|38,308
|德國
|7,816
|1,266,085
|931,863
|20,994
|墨西哥
|0
|1,205,229
|889,168
|111,655
|波蘭
|0
|1,102,096
|792,119
|21,630
|伊朗
|0
|1,083,023
|778,167
|51,496
|秘魯
|0
|977,312
|912,501
|36,455
|土耳其
|0
|955,766
|452,593
|15,751
|烏克蘭
|0
|881,727
|483,553
|14,981
|南非
|0
|828,598
|754,658
|22,574
|印尼
|0
|598,933
|491,975
|18,336
|比利時
|0
|597,643
|40,541
|17,603
|美國疫情全球數據
|15,896,188
確診累積
+55,477(較上日)
|298,061
死亡個案
+961(較上日)
|9,355,624
治癒人數
+8,924(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|1,454,614
|639,298
|20,462
|德克薩斯州
|0
|1,396,552
|1,105,532
|23,821
|佛羅里達州
|0
|1,083,362
|680,050
|19,465
|伊利諾伊州
|11,101
|823,531
|443,314
|14,845
|紐約州
|0
|772,399
|450,565
|35,235
|俄亥俄州
|0
|520,112
|351,268
|7,189
|佐治亞州
|0
|517,779
|313,386
|9,921
|賓夕法尼亞州
|11,057
|462,211
|258,283
|12,095
|密歇根州
|0
|448,418
|197,750
|10,706
|田納西州
|0
|422,962
|376,851
|5,171
|中國大陸疫情全球數據
|86,677
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,754
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,636
|4,512
|廣東
|0
|2,010
|1,968
|8
|上海
|0
|1,385
|1,302
|7
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|浙江
|0
|1,295
|1,290
|1
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|952
|939
|9
|黑龍江
|0
|951
|936
|13
|香港疫情全球數據
|7,292
確診累積
0(較上日)
|114
死亡個案
0(較上日)
|5,900
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|616
|502
|31
|油尖旺區
|0
|505
|398
|6
|觀塘區
|0
|489
|382
|7
|沙田區
|0
|449
|345
|6
|九龍城區
|0
|420
|322
|6
|葵青區
|0
|400
|314
|4
|東區
|0
|379
|259
|8
|深水埗區
|0
|360
|272
|12
|屯門區
|0
|359
|304
|16
|元朗區
|0
|346
|295
|5
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫