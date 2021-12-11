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新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2021/12/11

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日　時間02:00）
香港疫情全球數據
12,483
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,156
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
269,167,017
確診累積
+90,647(較上日)		 5,309,099
死亡個案
+332(較上日)		 246,893,594
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 50,547,419 46,380,710 815,413
印度 0 34,674,744 34,105,066 474,735
巴西 0 22,177,059 21,407,699 616,504
英國 58,184 10,719,165 9,414,117 146,255
俄羅斯 0 9,956,679 8,673,518 287,180
土耳其 0 8,984,407 8,543,785 78,602
法國 0 8,105,785 7,252,512 120,168
德國 0 6,438,677 5,329,300 105,717
伊朗 0 6,150,843 5,957,017 130,603
阿根廷 0 5,350,867 5,209,333 116,719
西班牙 0 5,273,178 4,941,596 88,321
意大利 20,490 5,185,270 4,787,453 134,669
哥倫比亞 0 5,088,008 4,928,885 128,969
印尼 0 4,258,752 4,109,675 143,923
墨西哥 0 3,911,714 3,266,965 296,186
波蘭 0 3,785,036 3,237,017 87,928
烏克蘭 0 3,543,684 3,158,426 90,343
南非 0 3,093,452 2,870,329 90,060
荷蘭 0 2,846,126 2,216,825 20,004
菲律賓 0 2,836,200 2,774,334 49,961
美國疫情全球數據
50,547,419
確診累積
0(較上日)		 815,413
死亡個案
0(較上日)		 46,380,710
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 5,016,403 4,940,994 75,409
德克薩斯州 0 4,369,702 4,240,365 74,862
佛羅里達州 0 3,755,454 3,589,755 62,007
紐約州 0 2,899,200 2,396,759 58,542
伊利諾伊州 0 1,877,213 1,683,821 29,793
賓夕法尼亞州 0 1,818,299 1,783,884 34,415
俄亥俄州 0 1,761,007 1,606,838 27,011
佐治亞州 0 1,676,787 1,481,579 30,798
北卡羅萊納州 0 1,562,663 1,503,247 18,955
密歇根州 0 1,553,790 1,126,184 26,648
中國大陸疫情全球數據
99,538
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,660
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,315 63,799 4,512
廣東 0 3,333 3,273 8
上海 0 2,899 2,825 7
黑龍江 0 2,033 1,979 13
雲南 0 1,761 1,638 2
河南 0 1,637 1,551 22
江蘇 0 1,620 1,615 0
浙江 0 1,544 1,486 1
河北 0 1,458 1,443 7
福建 0 1,330 1,310 1
香港疫情全球數據
12,483
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,156
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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