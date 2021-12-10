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【英國疫情】政府或推「Plan C」 料重用英版安心出行
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月10日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|12,483
確診/疑似
+4(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,156
治癒人數
+1(較上日)
|環球疫情全球數據
|268,923,903
確診累積
+546,825(較上日)
|5,307,317
死亡個案
+7,077(較上日)
|248,499,623
治癒人數
+528,104(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|113,381
|50,535,791
|46,369,226
|815,269
|印度
|8,503
|34,674,744
|34,105,066
|474,735
|巴西
|9,278
|22,177,059
|21,407,699
|616,504
|英國
|50,023
|10,660,981
|9,378,165
|146,135
|俄羅斯
|30,873
|9,956,679
|8,673,518
|287,180
|土耳其
|19,696
|8,984,407
|8,543,785
|78,602
|法國
|56,854
|8,105,785
|7,252,512
|120,168
|德國
|0
|6,355,888
|5,329,300
|105,010
|伊朗
|2,971
|6,150,843
|5,957,017
|130,603
|阿根廷
|2,744
|5,350,867
|5,209,333
|116,719
|西班牙
|26,412
|5,273,178
|4,941,596
|88,321
|意大利
|12,516
|5,164,780
|4,775,676
|134,551
|哥倫比亞
|1,627
|5,088,008
|4,928,885
|128,969
|印尼
|192
|4,258,752
|4,109,675
|143,923
|墨西哥
|3,180
|3,911,714
|3,266,965
|296,186
|波蘭
|24,988
|3,785,036
|3,237,017
|87,928
|烏克蘭
|11,327
|3,543,684
|3,158,426
|90,343
|南非
|22,388
|3,093,452
|2,870,329
|90,060
|菲律賓
|204
|2,836,200
|2,774,334
|49,961
|荷蘭
|0
|2,828,655
|2,204,254
|19,919
|美國疫情全球數據
|50,535,791
確診累積
+113,381(較上日)
|815,269
死亡個案
+1,365(較上日)
|46,369,226
治癒人數
+89,292(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|5,606
|5,016,403
|4,940,994
|75,409
|德克薩斯州
|3,707
|4,369,702
|4,240,365
|74,862
|佛羅里達州
|2,321
|3,755,454
|3,589,755
|62,007
|紐約州
|3,121
|2,899,200
|2,396,759
|58,542
|伊利諾伊州
|9,301
|1,877,213
|1,683,821
|29,793
|賓夕法尼亞州
|6,918
|1,806,671
|1,772,400
|34,271
|俄亥俄州
|8,499
|1,761,007
|1,606,838
|27,011
|佐治亞州
|1,334
|1,676,787
|1,481,579
|30,798
|北卡羅萊納州
|4,153
|1,562,663
|1,503,247
|18,955
|密歇根州
|0
|1,553,790
|1,126,184
|26,648
|中國大陸疫情全球數據
|99,533
確診累積
+59(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,660
治癒人數
+25(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,315
|63,799
|4,512
|廣東
|0
|3,333
|3,273
|8
|上海
|1
|2,899
|2,825
|7
|黑龍江
|2
|2,033
|1,979
|13
|雲南
|6
|1,761
|1,638
|2
|河南
|0
|1,637
|1,551
|22
|江蘇
|0
|1,620
|1,615
|0
|浙江
|13
|1,539
|1,486
|1
|河北
|0
|1,458
|1,443
|7
|福建
|3
|1,330
|1,310
|1
|香港疫情全球數據
|12,483
確診累積
+4(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,156
治癒人數
+1(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫