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新型冠狀肺炎全球疫情（12月10日 時間15:00）

國際形勢 15:00 2020/12/10

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月10日　時間15:00）
香港疫情全球數據
7,180
確診/疑似
0(較上日)		 114
死亡個案
0(較上日)		 5,783
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
69,401,844
確診累積
+459,994(較上日)		 1,577,224
死亡個案
+8,404(較上日)		 48,005,785
治癒人數
+273,443(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 210,432 15,820,039 9,337,795 296,698
印度 10,761 9,767,371 9,253,306 141,772
巴西 54,203 6,730,118 5,966,118 179,032
俄羅斯 0 2,541,199 2,007,792 44,718
法國 14,716 2,377,913 178,937 56,752
英國 16,627 1,771,545 3,778 62,663
意大利 12,755 1,770,149 997,895 61,739
西班牙 9,773 1,725,473 196,958 47,019
阿根廷 5,303 1,475,222 1,311,488 40,222
哥倫比亞 7,523 1,392,133 1,287,597 38,308
德國 25,089 1,254,358 929,272 20,704
墨西哥 11,974 1,205,229 889,168 111,655
波蘭 0 1,088,346 768,241 21,160
伊朗 0 1,072,620 765,639 51,212
秘魯 691 977,312 912,501 36,455
土耳其 31,712 925,342 447,361 15,531
烏克蘭 0 867,991 469,200 14,702
南非 6,709 828,598 754,658 22,574
比利時 3,071 597,643 40,541 17,603
印尼 0 592,900 487,445 18,171
美國疫情全球數據
15,820,039
確診累積
+210,432(較上日)		 296,698
死亡個案
+2,959(較上日)		 9,337,795
治癒人數
+133,088(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 32,161 1,454,614 639,298 20,462
德克薩斯州 15,192 1,396,552 1,105,532 23,821
佛羅里達州 9,592 1,083,362 680,050 19,465
伊利諾伊州 8,256 812,430 443,314 14,613
紐約州 10,604 772,399 450,565 35,235
俄亥俄州 10,094 520,112 351,268 7,189
佐治亞州 5,512 517,779 313,386 9,921
賓夕法尼亞州 8,626 451,154 258,283 11,878
密歇根州 5,342 448,418 197,750 10,706
田納西州 8,213 422,962 376,851 5,171
中國大陸疫情全球數據
86,674
確診累積
+13(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,754
治癒人數
+12(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,636 4,512
廣東 1 2,010 1,968 8
上海 9 1,385 1,302 7
河南 0 1,295 1,266 22
浙江 0 1,295 1,288 1
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 952 939 9
黑龍江 1 950 936 13
香港疫情全球數據
7,180
確診累積
0(較上日)		 114
死亡個案
0(較上日)		 5,783
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 606 499 30
油尖旺區 0 492 388 5
觀塘區 0 479 377 7
沙田區 0 439 335 6
九龍城區 0 411 319 6
葵青區 0 390 309 4
東區 0 377 256 8
深水埗區 0 355 267 12
屯門區 0 354 303 16
元朗區 0 343 292 5
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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