  • 22°C
香港時間 : 20211210日 (五) 14:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（12月10日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2021/12/10

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月10日　時間14:00）
香港疫情全球數據
12,479
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,155
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
268,791,012
確診累積
+413,934(較上日)		 5,304,218
死亡個案
+3,978(較上日)		 248,347,840
治癒人數
+376,321(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 113,381 50,535,791 46,369,226 815,269
印度 8,503 34,674,744 34,105,066 474,735
巴西 9,278 22,177,059 21,407,699 616,504
英國 50,023 10,660,981 9,378,165 146,135
俄羅斯 0 9,925,806 8,637,861 286,004
土耳其 19,696 8,984,407 8,543,785 78,602
法國 56,854 8,105,785 7,252,512 120,168
德國 0 6,355,888 5,329,300 105,010
伊朗 0 6,147,872 5,950,425 130,524
阿根廷 2,744 5,350,867 5,209,333 116,719
西班牙 26,412 5,273,178 4,941,596 88,321
意大利 12,516 5,164,780 4,775,676 134,551
哥倫比亞 1,627 5,088,008 4,928,885 128,969
印尼 0 4,258,560 4,109,364 143,918
墨西哥 3,180 3,911,714 3,266,965 296,186
波蘭 0 3,760,048 3,211,558 87,357
烏克蘭 0 3,532,357 3,133,970 89,901
南非 22,388 3,093,452 2,870,329 90,060
菲律賓 0 2,835,996 2,773,891 49,936
荷蘭 0 2,828,655 2,204,254 19,919
美國疫情全球數據
50,535,791
確診累積
+113,381(較上日)		 815,269
死亡個案
+1,365(較上日)		 46,369,226
治癒人數
+89,292(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 5,606 5,016,403 4,940,994 75,409
德克薩斯州 3,707 4,369,702 4,240,365 74,862
佛羅里達州 2,321 3,755,454 3,589,755 62,007
紐約州 3,121 2,899,200 2,396,759 58,542
伊利諾伊州 9,301 1,877,213 1,683,821 29,793
賓夕法尼亞州 6,918 1,806,671 1,772,400 34,271
俄亥俄州 8,499 1,761,007 1,606,838 27,011
佐治亞州 1,334 1,676,787 1,481,579 30,798
北卡羅萊納州 4,153 1,562,663 1,503,247 18,955
密歇根州 0 1,553,790 1,126,184 26,648
中國大陸疫情全球數據
99,517
確診累積
+43(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,659
治癒人數
+24(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,315 63,799 4,512
廣東 0 3,333 3,273 8
上海 1 2,899 2,825 7
黑龍江 2 2,033 1,979 13
雲南 6 1,761 1,638 2
河南 0 1,637 1,551 22
江蘇 0 1,620 1,615 0
浙江 2 1,528 1,486 1
河北 0 1,458 1,443 7
福建 3 1,330 1,310 1
香港疫情全球數據
12,479
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,155
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

【輝瑞疫苗】澳洲正式批准5至11歲兒童接種 本月底可預約

下一篇文章

【通脹高企】英國市場憂慮 收緊防疫阻礙加息步伐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Omicron變種】英衛生大臣警告 年底或百萬確診
【Omicron變種】英衛生大臣警告 年底或百萬確診
戲稱首相府疫情下辦派對 約翰遜新聞秘書揮淚辭職
戲稱首相府疫情下辦派對 約翰遜新聞秘書揮淚辭職
【Omicron變種】研究：Omicron帶感冒病毒基因 或助避開免疫系統
【Omicron變種】研究：Omicron帶感冒病毒基因 或助避開免疫系統
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
新型冠狀肺炎全球疫情（12月10日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月10日 時間14:00）
【英國疫情】英超熱刺13人確診 一場聯賽要改期（第三版）
【英國疫情】英超熱刺13人確診 一場聯賽要改期（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款