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【美國大選結果】18州入稟阻拜登當選 拜登兒子亨特被查稅務（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月10日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|7,180
確診/疑似
0(較上日)
|114
死亡個案
0(較上日)
|5,783
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|69,376,691
確診累積
+434,841(較上日)
|1,577,001
死亡個案
+8,181(較上日)
|47,975,209
治癒人數
+242,867(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|210,432
|15,820,039
|9,337,795
|296,698
|印度
|5,716
|9,762,326
|9,244,505
|141,735
|巴西
|54,203
|6,730,118
|5,966,118
|179,032
|俄羅斯
|0
|2,541,199
|2,007,792
|44,718
|法國
|14,716
|2,377,913
|178,937
|56,752
|英國
|16,627
|1,771,545
|3,778
|62,663
|意大利
|12,755
|1,770,149
|997,895
|61,739
|西班牙
|9,773
|1,725,473
|196,958
|47,019
|阿根廷
|5,303
|1,475,222
|1,311,488
|40,222
|哥倫比亞
|7,523
|1,392,133
|1,287,597
|38,308
|德國
|13,337
|1,242,606
|911,364
|20,704
|墨西哥
|11,974
|1,205,229
|889,168
|111,655
|波蘭
|0
|1,088,346
|768,241
|21,160
|伊朗
|0
|1,072,620
|765,639
|51,212
|秘魯
|691
|977,312
|912,501
|36,455
|土耳其
|31,712
|925,342
|447,361
|15,531
|烏克蘭
|0
|867,991
|469,200
|14,702
|南非
|6,709
|828,598
|754,658
|22,574
|比利時
|0
|594,572
|40,258
|17,507
|印尼
|0
|592,900
|487,445
|18,171
|美國疫情全球數據
|15,820,039
確診累積
+210,432(較上日)
|296,698
死亡個案
+2,959(較上日)
|9,337,795
治癒人數
+133,088(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|32,161
|1,454,614
|639,298
|20,462
|德克薩斯州
|15,192
|1,396,552
|1,105,532
|23,821
|佛羅里達州
|9,592
|1,083,362
|680,050
|19,465
|伊利諾伊州
|8,256
|812,430
|443,314
|14,613
|紐約州
|10,604
|772,399
|450,565
|35,235
|俄亥俄州
|10,094
|520,112
|351,268
|7,189
|佐治亞州
|5,512
|517,779
|313,386
|9,921
|賓夕法尼亞州
|8,626
|451,154
|258,283
|11,878
|密歇根州
|5,342
|448,418
|197,750
|10,706
|田納西州
|8,213
|422,962
|376,851
|5,171
|中國大陸疫情全球數據
|86,673
確診累積
+12(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,754
治癒人數
+12(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,636
|4,512
|廣東
|1
|2,010
|1,968
|8
|上海
|9
|1,385
|1,302
|7
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|浙江
|0
|1,295
|1,288
|1
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|952
|939
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|7,180
確診累積
0(較上日)
|114
死亡個案
0(較上日)
|5,783
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|606
|499
|30
|油尖旺區
|0
|492
|388
|5
|觀塘區
|0
|479
|377
|7
|沙田區
|0
|439
|335
|6
|九龍城區
|0
|411
|319
|6
|葵青區
|0
|390
|309
|4
|東區
|0
|377
|256
|8
|深水埗區
|0
|355
|267
|12
|屯門區
|0
|354
|303
|16
|元朗區
|0
|343
|292
|5
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫