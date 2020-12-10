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新型冠狀肺炎全球疫情（12月10日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2020/12/10

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月10日　時間00:00）
香港疫情全球數據
7,180
確診/疑似
0(較上日)		 114
死亡個案
0(較上日)		 5,783
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
68,941,850
確診累積
0(較上日)		 1,568,820
死亡個案
0(較上日)		 47,732,342
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 15,609,607 9,204,707 293,739
印度 0 9,756,610 9,238,188 141,668
巴西 0 6,675,915 5,965,492 178,184
俄羅斯 0 2,541,199 2,007,792 44,718
法國 0 2,363,197 177,558 56,453
意大利 0 1,757,394 958,629 61,240
英國 0 1,754,918 3,770 62,130
西班牙 0 1,715,700 196,958 46,646
阿根廷 0 1,469,919 1,305,587 40,009
哥倫比亞 0 1,384,610 1,278,326 38,158
德國 0 1,229,269 909,058 20,348
墨西哥 0 1,193,255 881,050 110,874
波蘭 0 1,088,346 768,241 21,160
伊朗 0 1,072,620 765,639 51,212
秘魯 0 976,621 911,113 36,401
土耳其 0 893,630 441,515 15,314
烏克蘭 0 867,991 469,200 14,702
南非 0 821,889 753,072 22,432
比利時 0 594,572 40,258 17,507
印尼 0 592,900 487,445 18,171
美國疫情全球數據
15,609,607
確診累積
0(較上日)		 293,739
死亡個案
0(較上日)		 9,204,707
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 1,422,453 632,348 20,261
德克薩斯州 0 1,381,360 1,093,821 23,534
佛羅里達州 0 1,073,770 677,303 19,402
伊利諾伊州 0 804,174 433,357 14,384
紐約州 0 761,795 449,697 35,188
佐治亞州 0 512,267 311,807 9,873
俄亥俄州 0 510,018 341,008 7,109
密歇根州 0 443,076 197,750 10,625
賓夕法尼亞州 0 442,528 248,869 11,622
威斯康星州 0 418,446 356,752 3,806
中國大陸疫情全球數據
86,661
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,742
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,635 4,512
廣東 0 2,009 1,966 8
上海 0 1,376 1,300 7
河南 0 1,295 1,266 22
浙江 0 1,295 1,288 1
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 952 939 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
7,180
確診累積
0(較上日)		 114
死亡個案
0(較上日)		 5,783
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 606 499 30
油尖旺區 0 492 388 5
觀塘區 0 479 377 7
沙田區 0 439 335 6
九龍城區 0 411 319 6
葵青區 0 390 309 4
東區 0 377 256 8
深水埗區 0 355 267 12
屯門區 0 354 303 16
元朗區 0 343 292 5
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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