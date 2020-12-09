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【新冠疫苗】俄羅斯人民噩夢？接種後需禁酒2個月
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月09日 時間21:00）
|香港疫情全球數據
|7,180
確診/疑似
+104(較上日)
|114
死亡個案
+2(較上日)
|5,783
治癒人數
+87(較上日)
|環球疫情全球數據
|68,861,874
確診累積
+559,986(較上日)
|1,567,467
死亡個案
+10,934(較上日)
|47,676,312
治癒人數
+423,724(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|211,154
|15,594,531
|9,198,014
|293,496
|印度
|21,667
|9,735,975
|9,215,581
|141,398
|巴西
|47,850
|6,675,915
|5,965,492
|178,184
|俄羅斯
|26,190
|2,541,199
|2,007,792
|44,718
|法國
|14,138
|2,363,197
|177,558
|56,453
|意大利
|0
|1,757,394
|958,629
|61,240
|英國
|12,383
|1,754,911
|3,765
|62,130
|西班牙
|0
|1,715,700
|196,958
|46,646
|阿根廷
|3,610
|1,469,919
|1,305,587
|40,009
|哥倫比亞
|7,510
|1,384,610
|1,278,326
|38,158
|德國
|21,103
|1,229,269
|909,058
|20,216
|墨西哥
|11,006
|1,193,255
|881,050
|110,874
|波蘭
|12,166
|1,088,346
|768,241
|21,160
|伊朗
|10,223
|1,072,620
|765,639
|51,212
|秘魯
|1,505
|976,621
|911,113
|36,401
|土耳其
|33,198
|893,630
|441,515
|15,314
|烏克蘭
|12,937
|867,991
|469,200
|14,702
|南非
|4,011
|821,889
|753,072
|22,432
|比利時
|1,957
|594,572
|40,258
|17,507
|印尼
|6,058
|592,900
|487,445
|18,171
|美國疫情全球數據
|15,594,531
確診累積
+211,154(較上日)
|293,496
死亡個案
+2,480(較上日)
|9,198,014
治癒人數
+96,017(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|26,000
|1,422,453
|632,348
|20,261
|德克薩斯州
|14,651
|1,381,360
|1,093,821
|23,534
|佛羅里達州
|7,985
|1,073,770
|677,303
|19,402
|伊利諾伊州
|7,910
|804,174
|433,357
|14,384
|紐約州
|9,722
|761,795
|449,697
|35,188
|佐治亞州
|5,577
|512,267
|311,807
|9,873
|俄亥俄州
|25,721
|510,018
|341,008
|7,109
|密歇根州
|6,676
|443,076
|197,750
|10,625
|賓夕法尼亞州
|10,118
|442,528
|248,869
|11,622
|威斯康星州
|4,114
|418,446
|356,752
|3,806
|中國大陸疫情全球數據
|86,661
確診累積
+11(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,741
治癒人數
+9(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,635
|4,512
|廣東
|2
|2,009
|1,966
|8
|上海
|6
|1,376
|1,300
|7
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|浙江
|0
|1,295
|1,288
|1
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|952
|939
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|7,180
確診累積
+104(較上日)
|114
死亡個案
+2(較上日)
|5,783
治癒人數
+87(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|11
|606
|499
|30
|油尖旺區
|10
|492
|388
|5
|觀塘區
|18
|479
|377
|7
|沙田區
|17
|439
|335
|6
|九龍城區
|13
|411
|319
|6
|葵青區
|16
|390
|309
|4
|東區
|8
|377
|256
|8
|深水埗區
|8
|355
|267
|12
|屯門區
|9
|354
|303
|16
|元朗區
|5
|343
|292
|5
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫