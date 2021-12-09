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【Omicron變種】日研究指傳染力強 高Delta變種4.2倍
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月09日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|12,479
確診/疑似
+7(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,155
治癒人數
+2(較上日)
|環球疫情全球數據
|268,307,942
確診累積
+616,163(較上日)
|5,299,833
死亡個案
+7,521(較上日)
|247,936,949
治癒人數
+464,612(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|152,274
|50,422,410
|46,279,934
|813,904
|印度
|9,419
|34,666,241
|34,097,388
|474,111
|巴西
|10,055
|22,167,781
|21,399,316
|616,298
|英國
|50,617
|10,610,958
|9,340,390
|145,987
|俄羅斯
|30,209
|9,925,806
|8,637,861
|286,004
|土耳其
|20,874
|8,964,711
|8,516,522
|78,407
|法國
|61,340
|8,048,931
|7,231,425
|120,032
|德國
|30,041
|6,339,593
|5,225,700
|104,932
|伊朗
|0
|6,144,644
|5,943,467
|130,446
|阿根廷
|1,881
|5,348,123
|5,206,911
|116,708
|西班牙
|0
|5,246,766
|4,937,402
|88,237
|意大利
|17,946
|5,152,264
|4,768,578
|134,472
|哥倫比亞
|1,915
|5,086,381
|4,927,104
|128,929
|印尼
|220
|4,258,560
|4,109,364
|143,918
|墨西哥
|3,215
|3,908,534
|3,264,585
|295,893
|波蘭
|27,459
|3,760,048
|3,211,558
|87,357
|烏克蘭
|12,376
|3,532,357
|3,133,970
|89,901
|南非
|19,842
|3,071,064
|2,867,966
|90,038
|菲律賓
|403
|2,835,996
|2,773,891
|49,936
|荷蘭
|0
|2,808,892
|2,193,044
|19,842
|美國疫情全球數據
|50,422,410
確診累積
+152,274(較上日)
|813,904
死亡個案
+1,699(較上日)
|46,279,934
治癒人數
+114,395(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|6,460
|5,010,797
|4,935,474
|75,323
|德克薩斯州
|4,612
|4,365,995
|4,237,303
|74,781
|佛羅里達州
|1,886
|3,753,133
|3,587,889
|61,789
|紐約州
|9,630
|2,896,079
|2,391,935
|58,517
|伊利諾伊州
|6,658
|1,867,912
|1,680,916
|29,734
|賓夕法尼亞州
|8,723
|1,799,753
|1,765,555
|34,198
|俄亥俄州
|8,707
|1,752,508
|1,600,849
|27,011
|佐治亞州
|2,371
|1,675,453
|1,475,510
|30,755
|北卡羅萊納州
|3,294
|1,558,510
|1,503,247
|18,923
|密歇根州
|18,643
|1,553,790
|1,126,184
|26,648
|中國大陸疫情全球數據
|99,473
確診累積
+68(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,635
治癒人數
+33(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|4
|68,315
|63,799
|4,512
|廣東
|3
|3,333
|3,271
|8
|上海
|2
|2,898
|2,820
|7
|黑龍江
|4
|2,031
|1,979
|13
|雲南
|3
|1,755
|1,632
|2
|河南
|0
|1,637
|1,551
|22
|江蘇
|0
|1,620
|1,615
|0
|浙江
|3
|1,525
|1,486
|1
|河北
|0
|1,458
|1,442
|7
|福建
|1
|1,327
|1,310
|1
|香港疫情全球數據
|12,479
確診累積
+7(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,155
治癒人數
+2(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫