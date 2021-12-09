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新型冠狀肺炎全球疫情（12月09日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2021/12/09

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月09日　時間18:00）
香港疫情全球數據
12,479
確診/疑似
+7(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,155
治癒人數
+2(較上日)
環球疫情全球數據
268,248,219
確診累積
+556,440(較上日)		 5,298,771
死亡個案
+6,459(較上日)		 247,883,664
治癒人數
+411,327(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 152,274 50,422,410 46,279,934 813,904
印度 9,419 34,666,241 34,097,388 474,111
巴西 10,055 22,167,781 21,399,316 616,298
英國 50,617 10,610,958 9,340,390 145,987
俄羅斯 30,209 9,925,806 8,637,861 286,004
土耳其 20,874 8,964,711 8,516,522 78,407
法國 61,340 8,048,931 7,231,425 120,032
德國 30,041 6,339,593 5,225,700 104,932
伊朗 0 6,144,644 5,943,467 130,446
阿根廷 1,881 5,348,123 5,206,911 116,708
西班牙 0 5,246,766 4,937,402 88,237
意大利 17,946 5,152,264 4,768,578 134,472
哥倫比亞 1,915 5,086,381 4,927,104 128,929
印尼 0 4,258,340 4,109,068 143,909
墨西哥 3,215 3,908,534 3,264,585 295,893
波蘭 0 3,732,589 3,194,731 86,796
烏克蘭 12,376 3,532,357 3,133,970 89,901
南非 19,842 3,071,064 2,867,966 90,038
菲律賓 403 2,835,996 2,773,891 49,936
荷蘭 0 2,808,892 2,193,044 19,842
美國疫情全球數據
50,422,410
確診累積
+152,274(較上日)		 813,904
死亡個案
+1,699(較上日)		 46,279,934
治癒人數
+114,395(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 6,460 5,010,797 4,935,474 75,323
德克薩斯州 4,612 4,365,995 4,237,303 74,781
佛羅里達州 1,886 3,753,133 3,587,889 61,789
紐約州 9,630 2,896,079 2,391,935 58,517
伊利諾伊州 6,658 1,867,912 1,680,916 29,734
賓夕法尼亞州 8,723 1,799,753 1,765,555 34,198
俄亥俄州 8,707 1,752,508 1,600,849 27,011
佐治亞州 2,371 1,675,453 1,475,510 30,755
北卡羅萊納州 3,294 1,558,510 1,503,247 18,923
密歇根州 18,643 1,553,790 1,126,184 26,648
中國大陸疫情全球數據
99,472
確診累積
+67(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,628
治癒人數
+26(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 4 68,315 63,799 4,512
廣東 3 3,333 3,271 8
上海 2 2,898 2,820 7
黑龍江 4 2,031 1,978 13
雲南 3 1,755 1,632 2
河南 0 1,637 1,551 22
江蘇 0 1,620 1,615 0
浙江 2 1,524 1,486 1
河北 0 1,458 1,442 7
福建 1 1,327 1,310 1
香港疫情全球數據
12,479
確診累積
+7(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,155
治癒人數
+2(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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