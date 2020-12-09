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新型冠狀肺炎全球疫情（12月09日 時間15:00）

國際形勢 15:00 2020/12/09

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月09日　時間15:00）
香港疫情全球數據
7,076
確診/疑似
0(較上日)		 112
死亡個案
0(較上日)		 5,696
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
68,732,374
確診累積
+430,486(較上日)		 1,564,557
死亡個案
+8,024(較上日)		 47,540,690
治癒人數
+288,102(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 208,329 15,591,706 9,196,696 293,398
印度 21,667 9,735,975 9,215,581 141,398
巴西 47,850 6,675,915 5,965,492 178,184
俄羅斯 0 2,515,009 1,981,526 44,159
法國 14,137 2,363,196 177,558 56,453
意大利 0 1,757,394 958,629 61,240
英國 12,383 1,754,911 3,765 62,130
西班牙 0 1,715,700 196,958 46,646
阿根廷 3,610 1,469,919 1,305,587 40,009
哥倫比亞 7,510 1,384,610 1,278,326 38,158
德國 21,103 1,229,269 909,058 20,161
墨西哥 11,006 1,193,255 881,050 110,874
波蘭 0 1,076,180 738,845 20,592
伊朗 0 1,062,397 754,224 50,917
秘魯 1,505 976,621 911,113 36,401
土耳其 33,198 893,630 441,515 15,314
烏克蘭 0 855,054 454,226 14,413
南非 4,011 821,889 753,072 22,432
比利時 1,957 594,572 40,258 17,507
印尼 0 586,842 483,497 18,000
美國疫情全球數據
15,591,706
確診累積
+208,329(較上日)		 293,398
死亡個案
+2,382(較上日)		 9,196,696
治癒人數
+94,699(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 26,000 1,422,453 632,348 20,261
德克薩斯州 14,651 1,381,360 1,093,821 23,534
佛羅里達州 7,985 1,073,770 677,303 19,402
伊利諾伊州 7,910 804,174 433,357 14,384
紐約州 9,722 761,795 449,697 35,188
佐治亞州 5,577 512,267 311,807 9,873
俄亥俄州 25,721 510,018 341,008 7,109
密歇根州 6,676 443,076 197,750 10,625
賓夕法尼亞州 10,118 442,528 248,869 11,622
威斯康星州 4,114 418,446 356,752 3,806
中國大陸疫情全球數據
86,661
確診累積
+11(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,743
治癒人數
+11(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,635 4,512
廣東 2 2,009 1,966 8
上海 6 1,376 1,300 7
河南 0 1,295 1,266 22
浙江 0 1,295 1,288 1
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 952 939 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
7,076
確診累積
0(較上日)		 112
死亡個案
0(較上日)		 5,696
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 11 606 499 30
油尖旺區 10 492 388 5
觀塘區 18 479 377 7
沙田區 17 439 335 6
九龍城區 13 411 319 6
葵青區 16 390 309 4
東區 8 377 256 8
深水埗區 8 355 267 12
屯門區 9 354 303 16
元朗區 5 343 292 5
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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