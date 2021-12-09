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今年美國人最常讀錯英文字 Omicron與椪糖齊上榜
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月09日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|12,472
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,153
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|268,116,741
確診累積
+424,962(較上日)
|5,295,669
死亡個案
+3,357(較上日)
|246,013,739
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|146,088
|50,416,224
|46,271,844
|813,846
|印度
|8,274
|34,665,096
|34,089,137
|473,952
|巴西
|10,055
|22,167,781
|21,399,316
|616,298
|英國
|50,617
|10,610,958
|9,340,390
|145,987
|俄羅斯
|0
|9,895,597
|8,602,067
|284,823
|土耳其
|20,874
|8,964,711
|8,516,522
|78,407
|法國
|61,340
|8,048,931
|7,231,425
|120,032
|德國
|30,041
|6,339,593
|5,225,700
|104,932
|伊朗
|0
|6,144,644
|5,943,467
|130,446
|阿根廷
|1,881
|5,348,123
|5,206,911
|116,708
|西班牙
|0
|5,246,766
|4,937,402
|88,237
|意大利
|17,946
|5,152,264
|4,768,578
|134,472
|哥倫比亞
|1,915
|5,086,381
|4,927,104
|128,929
|印尼
|0
|4,258,340
|4,109,068
|143,909
|墨西哥
|0
|3,905,319
|3,262,422
|295,601
|波蘭
|0
|3,732,589
|3,194,731
|86,796
|烏克蘭
|0
|3,519,981
|3,109,423
|89,436
|南非
|19,842
|3,071,064
|2,867,966
|90,038
|菲律賓
|0
|2,835,593
|2,773,322
|49,761
|荷蘭
|0
|2,808,892
|2,193,044
|19,842
|美國疫情全球數據
|50,416,224
確診累積
+146,088(較上日)
|813,846
死亡個案
+1,641(較上日)
|46,271,844
治癒人數
+106,305(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|5,833
|5,010,170
|4,934,859
|75,311
|德克薩斯州
|4,612
|4,365,995
|4,237,303
|74,781
|佛羅里達州
|1,886
|3,753,133
|3,587,889
|61,789
|紐約州
|9,546
|2,895,995
|2,391,935
|58,513
|伊利諾伊州
|6,658
|1,867,912
|1,680,916
|29,734
|賓夕法尼亞州
|8,723
|1,799,753
|1,765,555
|34,198
|俄亥俄州
|8,707
|1,752,508
|1,600,849
|27,011
|佐治亞州
|2,371
|1,675,453
|1,475,510
|30,755
|北卡羅萊納州
|3,294
|1,558,510
|1,503,247
|18,923
|密歇根州
|18,643
|1,553,790
|1,126,184
|26,648
|中國大陸疫情全球數據
|99,405
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,602
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,799
|4,512
|廣東
|3
|3,333
|3,271
|8
|上海
|2
|2,898
|2,820
|7
|黑龍江
|4
|2,031
|1,978
|13
|雲南
|3
|1,755
|1,632
|2
|河南
|0
|1,637
|1,551
|22
|江蘇
|0
|1,620
|1,615
|0
|浙江
|0
|1,522
|1,486
|1
|河北
|0
|1,458
|1,442
|7
|福建
|0
|1,326
|1,310
|1
|香港疫情全球數據
|12,472
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,153
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫