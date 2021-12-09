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【Omicron變種】世衛：現有疫苗仍有效 降重症風險
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月09日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|12,472
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,153
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|267,854,189
確診累積
+162,410(較上日)
|5,293,430
死亡個案
+1,118(較上日)
|245,870,867
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|14,224
|50,284,360
|46,179,254
|812,402
|印度
|0
|34,656,822
|34,089,137
|473,952
|巴西
|0
|22,157,726
|21,386,271
|616,067
|英國
|50,617
|10,610,958
|9,340,390
|145,987
|俄羅斯
|0
|9,895,597
|8,602,067
|284,823
|土耳其
|20,874
|8,964,711
|8,516,522
|78,407
|法國
|0
|7,987,591
|7,211,231
|119,899
|德國
|26,219
|6,335,771
|5,225,700
|104,912
|伊朗
|0
|6,144,644
|5,943,467
|130,446
|阿根廷
|0
|5,346,242
|5,205,534
|116,703
|西班牙
|0
|5,246,766
|4,937,402
|88,237
|意大利
|17,946
|5,152,264
|4,768,578
|134,472
|哥倫比亞
|0
|5,084,466
|4,925,444
|128,874
|印尼
|0
|4,258,340
|4,109,068
|143,909
|墨西哥
|0
|3,905,319
|3,262,422
|295,601
|波蘭
|0
|3,732,589
|3,194,731
|86,796
|烏克蘭
|0
|3,519,981
|3,109,423
|89,436
|南非
|0
|3,051,222
|2,864,648
|90,002
|菲律賓
|0
|2,835,593
|2,773,322
|49,761
|荷蘭
|0
|2,808,892
|2,193,044
|19,842
|美國疫情全球數據
|50,284,360
確診累積
+14,224(較上日)
|812,402
死亡個案
+197(較上日)
|46,179,254
治癒人數
+13,715(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|5,004,337
|4,929,126
|75,211
|德克薩斯州
|0
|4,361,383
|4,231,854
|74,686
|佛羅里達州
|0
|3,751,247
|3,585,019
|61,789
|紐約州
|0
|2,886,449
|2,386,604
|58,467
|伊利諾伊州
|0
|1,861,254
|1,676,694
|29,710
|賓夕法尼亞州
|8,723
|1,799,753
|1,765,555
|34,198
|俄亥俄州
|0
|1,743,801
|1,594,843
|27,011
|佐治亞州
|0
|1,673,082
|1,468,405
|30,724
|北卡羅萊納州
|0
|1,555,216
|1,503,247
|18,880
|密歇根州
|0
|1,535,147
|1,126,184
|26,239
|中國大陸疫情全球數據
|99,405
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,602
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,799
|4,512
|廣東
|0
|3,330
|3,270
|8
|上海
|0
|2,896
|2,815
|7
|黑龍江
|0
|2,027
|1,978
|13
|雲南
|0
|1,752
|1,630
|2
|河南
|0
|1,637
|1,547
|22
|江蘇
|0
|1,620
|1,615
|0
|浙江
|0
|1,522
|1,486
|1
|河北
|0
|1,458
|1,438
|7
|福建
|0
|1,326
|1,310
|1
|香港疫情全球數據
|12,472
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,153
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫