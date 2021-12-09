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新型冠狀肺炎全球疫情（12月09日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2021/12/09

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月09日　時間00:00）
香港疫情全球數據
12,472
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,153
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
267,691,779
確診累積
0(較上日)		 5,292,312
死亡個案
0(較上日)		 247,472,337
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 50,270,136 46,165,539 812,205
印度 0 34,656,822 34,089,137 473,952
巴西 0 22,157,726 21,386,271 616,067
英國 0 10,560,341 9,300,698 145,826
俄羅斯 0 9,895,597 8,602,067 284,823
土耳其 0 8,943,837 8,486,689 78,215
法國 0 7,987,591 7,211,231 119,899
德國 0 6,309,552 5,225,700 104,741
伊朗 0 6,144,644 5,943,467 130,446
阿根廷 0 5,346,242 5,205,534 116,703
西班牙 0 5,246,766 4,937,402 88,237
意大利 0 5,134,318 4,759,038 134,386
哥倫比亞 0 5,084,466 4,925,444 128,874
印尼 0 4,258,340 4,109,068 143,909
墨西哥 0 3,905,319 3,262,422 295,601
波蘭 0 3,732,589 3,194,731 86,796
烏克蘭 0 3,519,981 3,109,423 89,436
南非 0 3,051,222 2,864,648 90,002
菲律賓 0 2,835,593 2,773,322 49,761
荷蘭 0 2,808,892 2,193,044 19,842
美國疫情全球數據
50,270,136
確診累積
0(較上日)		 812,205
死亡個案
0(較上日)		 46,165,539
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 5,004,337 4,929,126 75,211
德克薩斯州 0 4,361,383 4,231,854 74,686
佛羅里達州 0 3,751,247 3,585,019 61,789
紐約州 0 2,886,449 2,386,604 58,467
伊利諾伊州 0 1,861,254 1,676,694 29,710
賓夕法尼亞州 0 1,791,030 1,756,923 34,107
俄亥俄州 0 1,743,801 1,594,843 27,011
佐治亞州 0 1,673,082 1,468,405 30,724
北卡羅萊納州 0 1,555,216 1,503,247 18,880
密歇根州 0 1,535,147 1,126,184 26,239
中國大陸疫情全球數據
99,405
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,602
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,799 4,512
廣東 0 3,330 3,270 8
上海 0 2,896 2,815 7
黑龍江 0 2,027 1,978 13
雲南 0 1,752 1,630 2
河南 0 1,637 1,547 22
江蘇 0 1,620 1,615 0
浙江 0 1,522 1,486 1
河北 0 1,458 1,438 7
福建 0 1,326 1,310 1
香港疫情全球數據
12,472
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,153
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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