下一篇文章
【Omicron變種】世衛：現有疫苗仍有效 降重症風險
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間21:00）
|香港疫情全球數據
|12,472
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,153
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|267,602,835
確診累積
+597,203(較上日)
|5,291,414
死亡個案
+7,979(較上日)
|247,422,187
治癒人數
+454,418(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|120,811
|50,270,136
|46,165,539
|812,205
|印度
|8,439
|34,656,822
|34,089,137
|473,952
|巴西
|10,250
|22,157,726
|21,386,271
|616,067
|英國
|45,102
|10,560,341
|9,300,698
|145,826
|俄羅斯
|30,752
|9,895,597
|8,602,067
|284,823
|土耳其
|22,687
|8,943,837
|8,486,689
|78,215
|法國
|59,019
|7,987,591
|7,211,231
|119,899
|德國
|31,874
|6,270,761
|5,225,700
|104,361
|伊朗
|3,309
|6,144,644
|5,943,467
|130,446
|阿根廷
|3,089
|5,346,242
|5,205,534
|116,703
|西班牙
|43,808
|5,246,766
|4,937,402
|88,237
|意大利
|15,742
|5,134,318
|4,759,038
|134,386
|哥倫比亞
|1,704
|5,084,466
|4,925,444
|128,874
|印尼
|264
|4,258,340
|4,109,068
|143,909
|墨西哥
|3,304
|3,905,319
|3,262,422
|295,601
|波蘭
|28,549
|3,732,589
|3,194,731
|86,796
|烏克蘭
|9,371
|3,519,981
|3,109,423
|89,436
|南非
|13,147
|3,051,222
|2,864,648
|90,002
|菲律賓
|248
|2,835,593
|2,773,322
|49,761
|荷蘭
|0
|2,790,830
|2,181,308
|19,770
|美國疫情全球數據
|50,270,136
確診累積
+120,811(較上日)
|812,205
死亡個案
+1,951(較上日)
|46,165,539
治癒人數
+101,090(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|9,854
|5,004,337
|4,929,126
|75,211
|德克薩斯州
|5,524
|4,361,383
|4,231,854
|74,686
|佛羅里達州
|1,675
|3,751,247
|3,585,019
|61,789
|紐約州
|9,966
|2,886,449
|2,386,604
|58,467
|伊利諾伊州
|7,068
|1,861,254
|1,676,694
|29,710
|賓夕法尼亞州
|7,912
|1,791,030
|1,756,923
|34,107
|俄亥俄州
|7,876
|1,743,801
|1,594,843
|27,011
|佐治亞州
|2,094
|1,673,082
|1,468,405
|30,724
|北卡羅萊納州
|2,104
|1,555,216
|1,503,247
|18,880
|密歇根州
|0
|1,535,147
|1,126,184
|26,239
|中國大陸疫情全球數據
|99,393
確診累積
+66(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,602
治癒人數
+36(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,799
|4,512
|廣東
|3
|3,330
|3,270
|8
|上海
|9
|2,896
|2,815
|7
|黑龍江
|1
|2,027
|1,978
|13
|雲南
|3
|1,752
|1,630
|2
|河南
|0
|1,637
|1,547
|22
|江蘇
|1
|1,620
|1,615
|0
|浙江
|5
|1,510
|1,486
|1
|河北
|0
|1,458
|1,438
|7
|福建
|3
|1,326
|1,310
|1
|香港疫情全球數據
|12,472
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,153
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫