下一篇文章
【美國大選結果】佐治亞州再確認拜登勝選 特朗普或杯葛拜登就職典禮（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間19:00）
|香港疫情全球數據
|7,076
確診/疑似
+100(較上日)
|112
死亡個案
0(較上日)
|5,696
治癒人數
+70(較上日)
|環球疫情全球數據
|68,187,601
確診累積
+474,562(較上日)
|1,554,157
死亡個案
+8,208(較上日)
|47,164,431
治癒人數
+423,141(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|196,472
|15,370,336
|9,091,447
|290,474
|印度
|14,207
|9,705,005
|9,179,046
|141,005
|巴西
|24,525
|6,628,065
|5,897,526
|177,388
|俄羅斯
|26,097
|2,515,009
|1,981,526
|44,159
|法國
|3,411
|2,349,059
|175,919
|55,613
|意大利
|13,679
|1,742,557
|933,132
|60,606
|英國
|14,770
|1,742,525
|3,747
|61,531
|西班牙
|16,555
|1,715,700
|196,958
|46,646
|阿根廷
|3,199
|1,466,309
|1,300,696
|39,888
|哥倫比亞
|5,997
|1,377,100
|1,267,595
|37,995
|德國
|8,094
|1,202,644
|888,701
|19,539
|墨西哥
|6,399
|1,182,249
|873,555
|110,074
|波蘭
|8,310
|1,076,180
|738,845
|20,592
|伊朗
|11,023
|1,062,397
|754,224
|50,917
|秘魯
|1,204
|975,116
|909,389
|36,324
|土耳其
|32,137
|860,432
|436,270
|15,103
|烏克蘭
|11,156
|855,054
|454,226
|14,413
|南非
|3,313
|817,878
|745,750
|22,249
|比利時
|859
|592,615
|39,938
|17,386
|印尼
|5,292
|586,842
|483,497
|18,000
|美國疫情全球數據
|15,370,336
確診累積
+196,472(較上日)
|290,474
死亡個案
+1,453(較上日)
|9,091,447
治癒人數
+125,292(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|27,366
|1,396,453
|625,342
|20,049
|德克薩斯州
|14,479
|1,366,709
|1,078,854
|23,335
|佛羅里達州
|7,711
|1,065,785
|674,901
|19,282
|伊利諾伊州
|8,691
|796,264
|425,768
|14,216
|紐約州
|9,346
|752,073
|448,674
|35,097
|佐治亞州
|5,285
|506,690
|310,733
|9,851
|俄亥俄州
|9,273
|484,297
|327,078
|7,022
|密歇根州
|9,824
|436,400
|197,750
|10,422
|賓夕法尼亞州
|8,582
|432,410
|247,337
|11,448
|威斯康星州
|2,155
|414,332
|352,510
|3,738
|中國大陸疫情全球數據
|86,649
確診累積
+13(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,732
治癒人數
+12(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,635
|4,512
|廣東
|3
|2,007
|1,964
|8
|上海
|4
|1,370
|1,299
|7
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|浙江
|0
|1,295
|1,288
|1
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|952
|939
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|7,076
確診累積
+100(較上日)
|112
死亡個案
0(較上日)
|5,696
治癒人數
+70(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|11
|595
|497
|30
|油尖旺區
|12
|482
|377
|5
|觀塘區
|19
|461
|367
|7
|沙田區
|14
|422
|323
|6
|九龍城區
|16
|398
|309
|6
|葵青區
|17
|374
|300
|4
|東區
|10
|369
|245
|8
|深水埗區
|11
|347
|259
|12
|屯門區
|3
|345
|300
|16
|元朗區
|7
|338
|289
|5
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫