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新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間16:00）

國際形勢 16:00 2020/12/08

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日　時間16:00）
香港疫情全球數據
6,976
確診/疑似
0(較上日)		 112
死亡個案
0(較上日)		 5,626
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
68,097,212
確診累積
+384,173(較上日)		 1,551,916
死亡個案
+5,967(較上日)		 47,073,224
治癒人數
+331,934(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 196,472 15,370,336 9,091,447 290,474
印度 13,110 9,703,908 9,178,946 140,994
巴西 24,525 6,628,065 5,897,526 177,388
俄羅斯 0 2,488,912 1,956,588 43,597
法國 3,411 2,349,059 175,919 55,613
意大利 13,679 1,742,557 933,132 60,606
英國 14,770 1,742,525 3,747 61,531
西班牙 16,555 1,715,700 196,958 46,646
阿根廷 3,199 1,466,309 1,300,696 39,888
哥倫比亞 5,997 1,377,100 1,267,595 37,995
德國 5,456 1,200,006 888,701 19,539
墨西哥 6,399 1,182,249 873,555 110,074
波蘭 0 1,067,870 722,446 20,181
伊朗 0 1,051,374 742,955 50,594
秘魯 1,204 975,116 909,389 36,324
土耳其 32,137 860,432 436,270 15,103
烏克蘭 0 843,898 440,899 14,208
南非 3,313 817,878 745,750 22,249
比利時 859 592,615 39,267 17,386
印尼 0 581,550 479,202 17,867
美國疫情全球數據
15,370,336
確診累積
+196,472(較上日)		 290,474
死亡個案
+1,453(較上日)		 9,091,447
治癒人數
+125,292(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 27,366 1,396,453 625,342 20,049
德克薩斯州 14,479 1,366,709 1,078,854 23,335
佛羅里達州 7,711 1,065,785 674,901 19,282
伊利諾伊州 8,691 796,264 425,768 14,216
紐約州 9,346 752,073 448,674 35,097
佐治亞州 5,285 506,690 310,733 9,851
俄亥俄州 9,273 484,297 327,078 7,022
密歇根州 9,824 436,400 197,750 10,422
賓夕法尼亞州 8,582 432,410 247,337 11,448
威斯康星州 2,155 414,332 352,510 3,738
中國大陸疫情全球數據
86,649
確診累積
+13(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,732
治癒人數
+12(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,635 4,512
廣東 3 2,007 1,964 8
上海 4 1,370 1,299 7
河南 0 1,295 1,266 22
浙江 0 1,295 1,288 1
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 952 939 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
6,976
確診累積
0(較上日)		 112
死亡個案
0(較上日)		 5,626
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 11 595 497 30
油尖旺區 12 482 377 5
觀塘區 19 461 367 7
沙田區 14 422 323 6
九龍城區 16 398 309 6
葵青區 17 374 300 4
東區 10 369 245 8
深水埗區 11 347 259 12
屯門區 3 345 300 16
元朗區 7 338 289 5
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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