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新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2021/12/08

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日　時間06:00）
香港疫情全球數據
12,472
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,153
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
267,297,542
確診累積
+291,910(較上日)		 5,285,965
死亡個案
+2,530(較上日)		 245,364,980
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 63,390 50,212,715 46,114,038 811,240
印度 8,123 34,656,506 34,079,612 473,757
巴西 10,250 22,157,726 21,370,388 616,018
英國 45,102 10,560,341 9,300,698 145,826
俄羅斯 0 9,864,845 8,565,091 283,644
土耳其 22,687 8,943,837 8,486,689 78,215
法國 59,019 7,987,591 7,211,231 119,899
德國 31,874 6,270,761 5,170,400 104,361
伊朗 0 6,141,335 5,936,975 130,356
阿根廷 0 5,343,153 5,203,809 116,680
西班牙 0 5,202,958 4,927,391 88,159
意大利 15,742 5,134,318 4,759,038 134,386
哥倫比亞 0 5,082,762 4,923,433 128,821
印尼 0 4,258,076 4,108,717 143,893
墨西哥 0 3,902,015 3,260,084 295,312
波蘭 0 3,704,040 3,184,676 86,205
烏克蘭 0 3,510,610 3,082,619 88,986
南非 13,147 3,051,222 2,864,648 90,002
菲律賓 0 2,835,345 2,772,728 49,591
荷蘭 0 2,790,830 2,181,308 19,770
美國疫情全球數據
50,212,715
確診累積
+63,390(較上日)		 811,240
死亡個案
+986(較上日)		 46,114,038
治癒人數
+49,589(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 1,264 4,995,747 4,920,579 75,168
德克薩斯州 0 4,355,859 4,228,388 74,624
佛羅里達州 0 3,749,572 3,581,804 61,789
紐約州 0 2,876,483 2,381,765 58,343
伊利諾伊州 7,068 1,861,254 1,676,694 29,710
賓夕法尼亞州 7,912 1,791,030 1,756,923 34,107
俄亥俄州 7,876 1,743,801 1,594,843 27,011
佐治亞州 2,094 1,673,082 1,468,405 30,724
北卡羅萊納州 2,104 1,555,216 1,503,247 18,880
密歇根州 0 1,535,147 1,126,184 26,239
中國大陸疫情全球數據
99,327
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,566
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,799 4,512
廣東 0 3,327 3,263 8
上海 0 2,887 2,813 7
黑龍江 0 2,026 1,977 13
雲南 0 1,749 1,623 2
河南 0 1,637 1,543 22
江蘇 0 1,619 1,614 0
浙江 0 1,505 1,486 1
河北 0 1,458 1,436 7
福建 0 1,323 1,308 1
香港疫情全球數據
12,472
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,153
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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