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【Omicron變種】英國累計336宗確診 無重症患者
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|12,472
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,153
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|267,148,675
確診累積
+143,043(較上日)
|5,284,664
死亡個案
+1,229(較上日)
|245,302,200
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|32,631
|50,181,956
|46,086,807
|810,904
|印度
|0
|34,648,383
|34,079,612
|473,757
|巴西
|0
|22,147,476
|21,370,388
|615,789
|英國
|45,102
|10,560,341
|9,300,698
|145,826
|俄羅斯
|0
|9,864,845
|8,565,091
|283,644
|土耳其
|0
|8,921,150
|8,462,323
|78,017
|法國
|0
|7,928,572
|7,211,423
|119,535
|德國
|24,882
|6,263,769
|5,170,400
|104,322
|伊朗
|0
|6,141,335
|5,936,975
|130,356
|阿根廷
|0
|5,343,153
|5,203,809
|116,680
|西班牙
|0
|5,202,958
|4,927,391
|88,159
|意大利
|15,742
|5,134,318
|4,759,038
|134,386
|哥倫比亞
|0
|5,082,762
|4,923,433
|128,821
|印尼
|0
|4,258,076
|4,108,717
|143,893
|墨西哥
|0
|3,902,015
|3,260,084
|295,312
|波蘭
|0
|3,704,040
|3,184,676
|86,205
|烏克蘭
|0
|3,510,610
|3,082,619
|88,986
|南非
|13,147
|3,051,222
|2,864,648
|90,002
|菲律賓
|0
|2,835,345
|2,772,728
|49,591
|荷蘭
|0
|2,790,830
|2,181,308
|19,770
|美國疫情全球數據
|50,181,956
確診累積
+32,631(較上日)
|810,904
死亡個案
+650(較上日)
|46,086,807
治癒人數
+22,358(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,994,483
|4,919,348
|75,135
|德克薩斯州
|0
|4,355,859
|4,228,388
|74,624
|佛羅里達州
|0
|3,749,572
|3,581,804
|61,789
|紐約州
|0
|2,876,483
|2,381,765
|58,343
|伊利諾伊州
|7,068
|1,861,254
|1,676,694
|29,710
|賓夕法尼亞州
|7,912
|1,791,030
|1,756,923
|34,107
|俄亥俄州
|7,876
|1,743,801
|1,594,843
|27,011
|佐治亞州
|0
|1,670,988
|1,463,840
|30,691
|北卡羅萊納州
|0
|1,553,112
|1,503,247
|18,860
|密歇根州
|0
|1,535,147
|1,126,184
|26,239
|中國大陸疫情全球數據
|99,327
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,566
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,799
|4,512
|廣東
|0
|3,327
|3,263
|8
|上海
|0
|2,887
|2,813
|7
|黑龍江
|0
|2,026
|1,977
|13
|雲南
|0
|1,749
|1,623
|2
|河南
|0
|1,637
|1,543
|22
|江蘇
|0
|1,619
|1,614
|0
|浙江
|0
|1,505
|1,486
|1
|河北
|0
|1,458
|1,436
|7
|福建
|0
|1,323
|1,308
|1
|香港疫情全球數據
|12,472
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,153
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫