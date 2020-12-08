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【美國大選】伊萬卡有野心 據報有意競逐佛羅里達州長
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|6,976
確診/疑似
0(較上日)
|112
死亡個案
0(較上日)
|5,626
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|67,893,726
確診累積
+180,687(較上日)
|1,548,514
死亡個案
+2,565(較上日)
|46,879,449
治癒人數
+138,159(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|85,923
|15,259,787
|9,023,643
|289,672
|印度
|13,110
|9,703,908
|9,177,645
|140,994
|巴西
|1,705
|6,605,245
|5,866,657
|177,006
|俄羅斯
|0
|2,488,912
|1,956,588
|43,597
|法國
|3,411
|2,349,059
|175,919
|55,613
|意大利
|13,679
|1,742,557
|933,132
|60,606
|英國
|14,749
|1,742,504
|3,736
|61,531
|西班牙
|0
|1,699,145
|196,958
|46,252
|阿根廷
|0
|1,463,110
|1,294,692
|39,770
|哥倫比亞
|0
|1,371,103
|1,257,410
|37,808
|德國
|3,301
|1,197,851
|872,001
|19,319
|墨西哥
|0
|1,175,850
|866,186
|109,717
|波蘭
|0
|1,067,870
|722,446
|20,181
|伊朗
|0
|1,051,374
|742,955
|50,594
|秘魯
|0
|973,912
|907,654
|36,274
|土耳其
|32,137
|860,432
|436,270
|15,103
|烏克蘭
|0
|843,898
|440,899
|14,208
|南非
|3,313
|817,878
|745,750
|22,249
|比利時
|0
|591,756
|39,267
|17,320
|印尼
|0
|581,550
|479,202
|17,867
|美國疫情全球數據
|15,259,787
確診累積
+85,923(較上日)
|289,672
死亡個案
+651(較上日)
|9,023,643
治癒人數
+57,488(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|1,369,087
|613,555
|19,934
|德克薩斯州
|0
|1,352,230
|1,069,251
|23,252
|佛羅里達州
|7,711
|1,065,785
|674,901
|19,282
|伊利諾伊州
|8,691
|796,264
|419,163
|14,216
|紐約州
|6,375
|749,102
|448,674
|35,048
|佐治亞州
|0
|501,405
|309,239
|9,806
|俄亥俄州
|9,273
|484,297
|327,078
|7,022
|密歇根州
|9,824
|436,400
|197,750
|10,422
|賓夕法尼亞州
|5,823
|429,651
|238,660
|11,446
|威斯康星州
|2,155
|414,332
|352,510
|3,738
|中國大陸疫情全球數據
|86,636
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,720
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,635
|4,512
|廣東
|0
|2,004
|1,960
|8
|上海
|0
|1,366
|1,294
|7
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|浙江
|0
|1,295
|1,288
|1
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|952
|939
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|6,976
確診累積
0(較上日)
|112
死亡個案
0(較上日)
|5,626
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|11
|595
|497
|30
|油尖旺區
|12
|482
|377
|5
|觀塘區
|19
|461
|367
|7
|沙田區
|14
|422
|323
|6
|九龍城區
|16
|398
|309
|6
|葵青區
|17
|374
|300
|4
|東區
|10
|369
|245
|8
|深水埗區
|11
|347
|259
|12
|屯門區
|3
|345
|300
|16
|元朗區
|7
|338
|289
|5
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫