  • 19°C
香港時間 : 20201208日 (二) 04:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2020/12/08

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日　時間04:00）
香港疫情全球數據
6,976
確診/疑似
0(較上日)		 112
死亡個案
0(較上日)		 5,626
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
67,893,726
確診累積
+180,687(較上日)		 1,548,514
死亡個案
+2,565(較上日)		 46,879,449
治癒人數
+138,159(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 85,923 15,259,787 9,023,643 289,672
印度 13,110 9,703,908 9,177,645 140,994
巴西 1,705 6,605,245 5,866,657 177,006
俄羅斯 0 2,488,912 1,956,588 43,597
法國 3,411 2,349,059 175,919 55,613
意大利 13,679 1,742,557 933,132 60,606
英國 14,749 1,742,504 3,736 61,531
西班牙 0 1,699,145 196,958 46,252
阿根廷 0 1,463,110 1,294,692 39,770
哥倫比亞 0 1,371,103 1,257,410 37,808
德國 3,301 1,197,851 872,001 19,319
墨西哥 0 1,175,850 866,186 109,717
波蘭 0 1,067,870 722,446 20,181
伊朗 0 1,051,374 742,955 50,594
秘魯 0 973,912 907,654 36,274
土耳其 32,137 860,432 436,270 15,103
烏克蘭 0 843,898 440,899 14,208
南非 3,313 817,878 745,750 22,249
比利時 0 591,756 39,267 17,320
印尼 0 581,550 479,202 17,867
美國疫情全球數據
15,259,787
確診累積
+85,923(較上日)		 289,672
死亡個案
+651(較上日)		 9,023,643
治癒人數
+57,488(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 1,369,087 613,555 19,934
德克薩斯州 0 1,352,230 1,069,251 23,252
佛羅里達州 7,711 1,065,785 674,901 19,282
伊利諾伊州 8,691 796,264 419,163 14,216
紐約州 6,375 749,102 448,674 35,048
佐治亞州 0 501,405 309,239 9,806
俄亥俄州 9,273 484,297 327,078 7,022
密歇根州 9,824 436,400 197,750 10,422
賓夕法尼亞州 5,823 429,651 238,660 11,446
威斯康星州 2,155 414,332 352,510 3,738
中國大陸疫情全球數據
86,636
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,720
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,635 4,512
廣東 0 2,004 1,960 8
上海 0 1,366 1,294 7
河南 0 1,295 1,266 22
浙江 0 1,295 1,288 1
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 952 939 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
6,976
確診累積
0(較上日)		 112
死亡個案
0(較上日)		 5,626
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 11 595 497 30
油尖旺區 12 482 377 5
觀塘區 19 461 367 7
沙田區 14 422 323 6
九龍城區 16 398 309 6
葵青區 17 374 300 4
東區 10 369 245 8
深水埗區 11 347 259 12
屯門區 3 345 300 16
元朗區 7 338 289 5
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【美國大選】伊萬卡有野心 據報有意競逐佛羅里達州長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】特朗普籌得16億打法律戰 挑戰拜登勝選結果
【美國大選】特朗普籌得16億打法律戰 挑戰拜登勝選結果
【美國疫情】5日增過百萬宗確診 住院人數破紀錄
【美國疫情】5日增過百萬宗確診 住院人數破紀錄
【美國大選結果】特朗普律師朱利安尼確診 曾出席多州聽證會（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普律師朱利安尼確診 曾出席多州聽證會（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間04:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間04:00）
【美國疫情】特朗普律師朱利安尼確診 曾多次不戴口罩
【美國疫情】特朗普律師朱利安尼確診 曾多次不戴口罩
【美國疫情】新冠肺炎上周成美國「頭號殺手」 擊敗心臟病
【美國疫情】新冠肺炎上周成美國「頭號殺手」 擊敗心臟病