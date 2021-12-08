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新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2021/12/08

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日　時間01:00）
香港疫情全球數據
12,472
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,153
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
267,083,761
確診累積
+78,129(較上日)		 5,284,016
死亡個案
+581(較上日)		 245,279,676
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 8,983 50,158,308 46,073,103 810,432
印度 0 34,648,383 34,079,612 473,757
巴西 0 22,147,476 21,370,388 615,789
英國 45,102 10,560,341 9,300,698 145,826
俄羅斯 0 9,864,845 8,565,091 283,644
土耳其 0 8,921,150 8,462,323 78,017
法國 0 7,928,572 7,211,423 119,535
德國 6,650 6,245,537 5,170,400 104,196
伊朗 0 6,141,335 5,936,975 130,356
阿根廷 0 5,343,153 5,203,809 116,680
西班牙 0 5,202,958 4,927,391 88,159
意大利 15,742 5,134,318 4,759,038 134,386
哥倫比亞 0 5,082,762 4,923,433 128,821
印尼 0 4,258,076 4,108,717 143,893
墨西哥 0 3,902,015 3,260,084 295,312
波蘭 0 3,704,040 3,184,676 86,205
烏克蘭 0 3,510,610 3,082,619 88,986
南非 0 3,038,075 2,861,372 89,975
菲律賓 0 2,835,345 2,772,728 49,591
荷蘭 0 2,790,830 2,181,308 19,770
美國疫情全球數據
50,158,308
確診累積
+8,983(較上日)		 810,432
死亡個案
+178(較上日)		 46,073,103
治癒人數
+8,654(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,994,483 4,919,348 75,135
德克薩斯州 0 4,355,859 4,228,388 74,624
佛羅里達州 0 3,749,572 3,581,804 61,789
紐約州 0 2,876,483 2,381,765 58,343
伊利諾伊州 0 1,854,186 1,674,977 29,619
賓夕法尼亞州 7,912 1,791,030 1,756,923 34,107
俄亥俄州 0 1,735,925 1,588,125 26,851
佐治亞州 0 1,670,988 1,463,840 30,691
北卡羅萊納州 0 1,553,112 1,503,247 18,860
密歇根州 0 1,535,147 1,126,184 26,239
中國大陸疫情全球數據
99,327
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,566
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,799 4,512
廣東 0 3,327 3,263 8
上海 0 2,887 2,813 7
黑龍江 0 2,026 1,977 13
雲南 0 1,749 1,623 2
河南 0 1,637 1,543 22
江蘇 0 1,619 1,614 0
浙江 0 1,505 1,486 1
河北 0 1,458 1,436 7
福建 0 1,323 1,308 1
香港疫情全球數據
12,472
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,153
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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