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新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2020/12/08

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日　時間01:00）
香港疫情全球數據
6,976
確診/疑似
0(較上日)		 112
死亡個案
0(較上日)		 5,626
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
67,790,968
確診累積
+77,929(較上日)		 1,547,038
死亡個案
+1,089(較上日)		 46,785,019
治癒人數
+43,729(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 14,314 15,188,178 8,974,036 289,100
印度 4,634 9,695,432 9,167,277 140,874
巴西 1,705 6,605,245 5,866,657 177,006
俄羅斯 0 2,488,912 1,956,588 43,597
法國 0 2,345,648 175,220 55,247
意大利 13,679 1,742,557 933,132 60,606
英國 10,205 1,737,960 3,736 61,434
西班牙 0 1,699,145 196,958 46,252
阿根廷 0 1,463,110 1,294,692 39,770
哥倫比亞 0 1,371,103 1,257,410 37,808
德國 0 1,194,550 868,310 19,233
墨西哥 0 1,175,850 866,186 109,717
波蘭 0 1,067,870 722,446 20,181
伊朗 0 1,051,374 742,955 50,594
秘魯 0 973,912 907,654 36,274
土耳其 32,137 860,432 436,270 15,103
烏克蘭 0 843,898 440,899 14,208
南非 0 814,565 744,780 22,206
比利時 0 591,756 39,267 17,320
印尼 0 581,550 479,202 17,867
美國疫情全球數據
15,188,178
確診累積
+14,314(較上日)		 289,100
死亡個案
+79(較上日)		 8,974,036
治癒人數
+7,881(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 1,369,087 613,555 19,934
德克薩斯州 0 1,352,230 1,069,251 23,252
佛羅里達州 0 1,058,074 672,375 19,177
伊利諾伊州 0 787,573 419,163 14,116
紐約州 0 742,727 447,788 34,985
佐治亞州 0 501,405 309,239 9,806
俄亥俄州 0 475,024 321,505 6,961
賓夕法尼亞州 5,823 429,651 238,660 11,446
密歇根州 0 426,576 197,750 10,321
威斯康星州 0 412,177 348,995 3,719
中國大陸疫情全球數據
86,636
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,720
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,635 4,512
廣東 0 2,004 1,960 8
上海 0 1,366 1,294 7
河南 0 1,295 1,266 22
浙江 0 1,295 1,288 1
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 952 939 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
6,976
確診累積
0(較上日)		 112
死亡個案
0(較上日)		 5,626
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 584 495 30
油尖旺區 0 470 368 5
觀塘區 0 442 359 7
沙田區 0 408 315 6
九龍城區 0 382 305 6
東區 0 359 241 8
葵青區 0 357 297 4
屯門區 0 342 296 16
深水埗區 0 336 255 12
元朗區 0 331 285 5
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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