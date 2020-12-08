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【美國大選】伊萬卡有野心 據報有意競逐佛羅里達州長
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|6,976
確診/疑似
0(較上日)
|112
死亡個案
0(較上日)
|5,626
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|67,790,968
確診累積
+77,929(較上日)
|1,547,038
死亡個案
+1,089(較上日)
|46,785,019
治癒人數
+43,729(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|14,314
|15,188,178
|8,974,036
|289,100
|印度
|4,634
|9,695,432
|9,167,277
|140,874
|巴西
|1,705
|6,605,245
|5,866,657
|177,006
|俄羅斯
|0
|2,488,912
|1,956,588
|43,597
|法國
|0
|2,345,648
|175,220
|55,247
|意大利
|13,679
|1,742,557
|933,132
|60,606
|英國
|10,205
|1,737,960
|3,736
|61,434
|西班牙
|0
|1,699,145
|196,958
|46,252
|阿根廷
|0
|1,463,110
|1,294,692
|39,770
|哥倫比亞
|0
|1,371,103
|1,257,410
|37,808
|德國
|0
|1,194,550
|868,310
|19,233
|墨西哥
|0
|1,175,850
|866,186
|109,717
|波蘭
|0
|1,067,870
|722,446
|20,181
|伊朗
|0
|1,051,374
|742,955
|50,594
|秘魯
|0
|973,912
|907,654
|36,274
|土耳其
|32,137
|860,432
|436,270
|15,103
|烏克蘭
|0
|843,898
|440,899
|14,208
|南非
|0
|814,565
|744,780
|22,206
|比利時
|0
|591,756
|39,267
|17,320
|印尼
|0
|581,550
|479,202
|17,867
|美國疫情全球數據
|15,188,178
確診累積
+14,314(較上日)
|289,100
死亡個案
+79(較上日)
|8,974,036
治癒人數
+7,881(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|1,369,087
|613,555
|19,934
|德克薩斯州
|0
|1,352,230
|1,069,251
|23,252
|佛羅里達州
|0
|1,058,074
|672,375
|19,177
|伊利諾伊州
|0
|787,573
|419,163
|14,116
|紐約州
|0
|742,727
|447,788
|34,985
|佐治亞州
|0
|501,405
|309,239
|9,806
|俄亥俄州
|0
|475,024
|321,505
|6,961
|賓夕法尼亞州
|5,823
|429,651
|238,660
|11,446
|密歇根州
|0
|426,576
|197,750
|10,321
|威斯康星州
|0
|412,177
|348,995
|3,719
|中國大陸疫情全球數據
|86,636
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,720
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,635
|4,512
|廣東
|0
|2,004
|1,960
|8
|上海
|0
|1,366
|1,294
|7
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|浙江
|0
|1,295
|1,288
|1
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|952
|939
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|6,976
確診累積
0(較上日)
|112
死亡個案
0(較上日)
|5,626
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|584
|495
|30
|油尖旺區
|0
|470
|368
|5
|觀塘區
|0
|442
|359
|7
|沙田區
|0
|408
|315
|6
|九龍城區
|0
|382
|305
|6
|東區
|0
|359
|241
|8
|葵青區
|0
|357
|297
|4
|屯門區
|0
|342
|296
|16
|深水埗區
|0
|336
|255
|12
|元朗區
|0
|331
|285
|5
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫