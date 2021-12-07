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新型冠狀肺炎全球疫情（12月07日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2021/12/07

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月07日　時間19:00）
香港疫情全球數據
12,472
確診/疑似
+5(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,153
治癒人數
+17(較上日)
環球疫情全球數據
266,894,377
確診累積
+519,912(較上日)		 5,282,260
死亡個案
+6,760(較上日)		 246,903,548
治癒人數
+742,533(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 179,469 50,149,325 46,064,449 810,254
印度 6,822 34,648,383 34,079,612 473,757
巴西 4,385 22,147,476 21,370,388 615,789
英國 50,850 10,515,239 9,259,179 145,646
俄羅斯 31,096 9,864,845 8,565,091 283,644
土耳其 20,033 8,921,150 8,462,323 78,017
法國 11,308 7,928,572 7,211,423 119,535
德國 17,587 6,219,169 5,170,400 103,913
伊朗 0 6,137,821 5,930,502 130,277
阿根廷 2,477 5,343,153 5,203,809 116,680
西班牙 0 5,202,958 4,927,391 88,159
意大利 9,494 5,118,576 4,748,454 134,287
哥倫比亞 1,698 5,082,762 4,923,433 128,821
印尼 0 4,257,815 4,108,297 143,876
墨西哥 752 3,902,015 3,260,084 295,312
波蘭 19,369 3,704,040 3,184,676 86,205
烏克蘭 8,655 3,510,610 3,082,619 88,986
南非 6,381 3,038,075 2,861,372 89,975
菲律賓 191 2,835,345 2,772,728 49,591
荷蘭 0 2,772,919 2,169,993 19,702
美國疫情全球數據
50,149,325
確診累積
+179,469(較上日)		 810,254
死亡個案
+1,491(較上日)		 46,064,449
治癒人數
+309,504(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 11,646 4,994,483 4,919,348 75,135
德克薩斯州 4,342 4,355,859 4,228,388 74,624
佛羅里達州 2,733 3,749,572 3,581,804 61,789
紐約州 8,194 2,876,483 2,381,765 58,343
伊利諾伊州 19,110 1,854,186 1,674,977 29,619
賓夕法尼亞州 3,967 1,783,118 1,749,156 33,962
俄亥俄州 4,922 1,735,925 1,588,125 26,851
佐治亞州 2,113 1,670,988 1,463,840 30,691
北卡羅萊納州 8,568 1,553,112 1,503,247 18,860
密歇根州 17,822 1,535,147 1,126,184 26,239
中國大陸疫情全球數據
99,325
確診累積
+84(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,565
治癒人數
+47(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,799 4,512
廣東 3 3,327 3,263 8
上海 5 2,887 2,813 7
黑龍江 2 2,026 1,977 13
雲南 7 1,749 1,623 2
河南 0 1,637 1,543 22
江蘇 0 1,619 1,614 0
浙江 2 1,504 1,486 1
河北 0 1,458 1,436 7
福建 0 1,323 1,308 1
香港疫情全球數據
12,472
確診累積
+5(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,153
治癒人數
+17(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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