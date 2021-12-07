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特朗普新社交平台成功集資78億 合併公司曾被調查（第二版）
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月07日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|12,467
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,136
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|266,785,920
確診累積
+411,455(較上日)
|5,279,289
死亡個案
+3,789(較上日)
|246,671,384
治癒人數
+510,369(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|178,824
|50,148,680
|46,064,009
|810,246
|印度
|6,822
|34,648,383
|34,079,612
|473,757
|巴西
|4,385
|22,147,476
|21,370,388
|615,789
|英國
|50,850
|10,515,239
|9,259,179
|145,646
|俄羅斯
|0
|9,833,749
|8,530,476
|282,462
|土耳其
|20,033
|8,921,150
|8,462,323
|78,017
|法國
|11,308
|7,928,572
|7,191,129
|119,535
|德國
|17,587
|6,219,169
|5,120,100
|103,913
|伊朗
|0
|6,137,821
|5,930,502
|130,277
|阿根廷
|2,477
|5,343,153
|5,203,809
|116,680
|西班牙
|0
|5,202,958
|4,927,391
|88,159
|意大利
|9,494
|5,118,576
|4,748,454
|134,287
|哥倫比亞
|1,698
|5,082,762
|4,923,433
|128,821
|印尼
|0
|4,257,815
|4,108,297
|143,876
|墨西哥
|752
|3,902,015
|3,260,084
|295,312
|波蘭
|0
|3,684,671
|3,167,754
|85,700
|烏克蘭
|0
|3,501,955
|3,059,741
|88,519
|南非
|6,381
|3,038,075
|2,861,372
|89,975
|菲律賓
|0
|2,835,154
|2,772,107
|49,499
|荷蘭
|0
|2,772,919
|2,169,993
|19,702
|美國疫情全球數據
|50,148,680
確診累積
+178,824(較上日)
|810,246
死亡個案
+1,483(較上日)
|46,064,009
治癒人數
+309,064(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|11,646
|4,994,483
|4,919,348
|75,135
|德克薩斯州
|4,342
|4,355,859
|4,228,388
|74,624
|佛羅里達州
|2,733
|3,749,572
|3,581,804
|61,789
|紐約州
|8,194
|2,876,483
|2,381,765
|58,343
|伊利諾伊州
|19,110
|1,854,186
|1,674,977
|29,619
|賓夕法尼亞州
|3,967
|1,783,118
|1,749,156
|33,962
|俄亥俄州
|4,922
|1,735,925
|1,588,125
|26,851
|佐治亞州
|2,113
|1,670,988
|1,463,840
|30,691
|北卡羅萊納州
|8,568
|1,553,112
|1,503,247
|18,860
|密歇根州
|17,822
|1,535,147
|1,126,184
|26,239
|中國大陸疫情全球數據
|99,297
確診累積
+56(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,554
治癒人數
+36(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,799
|4,512
|廣東
|3
|3,327
|3,263
|8
|上海
|5
|2,887
|2,813
|7
|黑龍江
|2
|2,026
|1,977
|13
|雲南
|7
|1,749
|1,623
|2
|河南
|0
|1,637
|1,543
|22
|江蘇
|0
|1,619
|1,614
|0
|浙江
|0
|1,502
|1,486
|1
|河北
|0
|1,458
|1,436
|7
|福建
|0
|1,323
|1,308
|1
|香港疫情全球數據
|12,467
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,136
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫