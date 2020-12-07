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新型冠狀肺炎全球疫情（12月07日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2020/12/07

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月07日　時間11:00）
香港疫情全球數據
6,898
確診/疑似
0(較上日)		 112
死亡個案
0(較上日)		 5,567
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
67,530,756
確診累積
+329,846(較上日)		 1,542,976
死亡個案
+4,103(較上日)		 46,587,776
治癒人數
+152,231(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 163,666 15,159,526 8,961,644 288,906
印度 9,717 9,676,801 9,138,171 140,590
巴西 26,363 6,603,540 5,866,657 176,962
俄羅斯 0 2,460,770 1,937,738 43,141
法國 11,022 2,345,648 175,220 55,247
意大利 18,887 1,728,878 913,494 60,078
英國 17,367 1,727,751 3,736 61,342
西班牙 0 1,699,145 196,958 46,252
阿根廷 3,278 1,463,110 1,294,692 39,770
哥倫比亞 8,854 1,371,103 1,257,410 37,808
德國 1,205 1,184,845 852,992 19,159
墨西哥 7,455 1,175,850 866,186 109,717
波蘭 0 1,063,449 706,720 20,089
伊朗 0 1,040,547 730,798 50,310
秘魯 1,224 973,912 907,654 36,274
烏克蘭 0 834,913 435,575 14,054
土耳其 30,402 828,295 431,253 14,900
南非 4,116 814,565 744,780 22,206
比利時 0 589,942 39,185 17,254
印尼 0 575,796 474,771 17,740
美國疫情全球數據
15,159,526
確診累積
+163,666(較上日)		 288,906
死亡個案
+1,012(較上日)		 8,961,644
治癒人數
+67,105(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 28,371 1,369,087 613,555 19,934
德克薩斯州 9,451 1,352,230 1,069,251 23,252
佛羅里達州 8,436 1,058,074 672,375 19,177
伊利諾伊州 7,598 787,573 419,163 14,116
紐約州 8,127 742,727 447,788 34,985
佐治亞州 2,034 501,405 309,239 9,806
俄亥俄州 7,592 475,024 321,505 6,961
密歇根州 0 426,576 197,750 10,321
賓夕法尼亞州 7,755 423,828 238,660 11,409
威斯康星州 2,791 412,177 348,995 3,719
中國大陸疫情全球數據
86,634
確診累積
+15(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,719
治癒人數
+13(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,635 4,512
廣東 2 2,004 1,960 8
上海 7 1,366 1,294 7
河南 0 1,295 1,266 22
浙江 1 1,295 1,288 1
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 952 939 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
6,898
確診累積
0(較上日)		 112
死亡個案
0(較上日)		 5,567
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 584 495 30
油尖旺區 0 470 368 5
觀塘區 0 442 359 7
沙田區 0 408 315 6
九龍城區 0 382 305 6
東區 0 359 241 8
葵青區 0 357 297 4
屯門區 0 342 296 16
深水埗區 0 336 255 12
元朗區 0 331 285 5
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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