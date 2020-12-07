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【美國疫情】特朗普律師朱利安尼確診 曾多次不戴口罩
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月07日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|6,898
確診/疑似
0(較上日)
|112
死亡個案
0(較上日)
|5,567
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|67,530,756
確診累積
+329,846(較上日)
|1,542,976
死亡個案
+4,103(較上日)
|46,587,776
治癒人數
+152,231(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|163,666
|15,159,526
|8,961,644
|288,906
|印度
|9,717
|9,676,801
|9,138,171
|140,590
|巴西
|26,363
|6,603,540
|5,866,657
|176,962
|俄羅斯
|0
|2,460,770
|1,937,738
|43,141
|法國
|11,022
|2,345,648
|175,220
|55,247
|意大利
|18,887
|1,728,878
|913,494
|60,078
|英國
|17,367
|1,727,751
|3,736
|61,342
|西班牙
|0
|1,699,145
|196,958
|46,252
|阿根廷
|3,278
|1,463,110
|1,294,692
|39,770
|哥倫比亞
|8,854
|1,371,103
|1,257,410
|37,808
|德國
|1,205
|1,184,845
|852,992
|19,159
|墨西哥
|7,455
|1,175,850
|866,186
|109,717
|波蘭
|0
|1,063,449
|706,720
|20,089
|伊朗
|0
|1,040,547
|730,798
|50,310
|秘魯
|1,224
|973,912
|907,654
|36,274
|烏克蘭
|0
|834,913
|435,575
|14,054
|土耳其
|30,402
|828,295
|431,253
|14,900
|南非
|4,116
|814,565
|744,780
|22,206
|比利時
|0
|589,942
|39,185
|17,254
|印尼
|0
|575,796
|474,771
|17,740
|美國疫情全球數據
|15,159,526
確診累積
+163,666(較上日)
|288,906
死亡個案
+1,012(較上日)
|8,961,644
治癒人數
+67,105(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|28,371
|1,369,087
|613,555
|19,934
|德克薩斯州
|9,451
|1,352,230
|1,069,251
|23,252
|佛羅里達州
|8,436
|1,058,074
|672,375
|19,177
|伊利諾伊州
|7,598
|787,573
|419,163
|14,116
|紐約州
|8,127
|742,727
|447,788
|34,985
|佐治亞州
|2,034
|501,405
|309,239
|9,806
|俄亥俄州
|7,592
|475,024
|321,505
|6,961
|密歇根州
|0
|426,576
|197,750
|10,321
|賓夕法尼亞州
|7,755
|423,828
|238,660
|11,409
|威斯康星州
|2,791
|412,177
|348,995
|3,719
|中國大陸疫情全球數據
|86,634
確診累積
+15(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,719
治癒人數
+13(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,635
|4,512
|廣東
|2
|2,004
|1,960
|8
|上海
|7
|1,366
|1,294
|7
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|浙江
|1
|1,295
|1,288
|1
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|952
|939
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|6,898
確診累積
0(較上日)
|112
死亡個案
0(較上日)
|5,567
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|584
|495
|30
|油尖旺區
|0
|470
|368
|5
|觀塘區
|0
|442
|359
|7
|沙田區
|0
|408
|315
|6
|九龍城區
|0
|382
|305
|6
|東區
|0
|359
|241
|8
|葵青區
|0
|357
|297
|4
|屯門區
|0
|342
|296
|16
|深水埗區
|0
|336
|255
|12
|元朗區
|0
|331
|285
|5
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫