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新型冠狀肺炎全球疫情（12月07日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2021/12/07

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月07日　時間04:00）
香港疫情全球數據
12,467
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,136
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
266,543,467
確診累積
+169,002(較上日)		 5,276,522
死亡個案
+1,022(較上日)		 244,557,266
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 36,273 50,006,129 45,771,903 808,989
印度 0 34,641,561 34,069,608 473,537
巴西 0 22,143,091 21,362,553 615,674
英國 50,850 10,515,239 9,259,179 145,646
俄羅斯 0 9,833,749 8,530,476 282,462
土耳其 20,033 8,921,150 8,462,323 78,017
法國 0 7,917,264 7,171,380 119,535
德國 17,587 6,219,169 5,120,100 103,913
伊朗 0 6,137,821 5,930,502 130,277
阿根廷 0 5,340,676 5,201,840 116,646
西班牙 0 5,202,958 4,927,391 88,159
意大利 9,494 5,118,576 4,748,454 134,287
哥倫比亞 0 5,081,064 4,921,311 128,780
印尼 0 4,257,815 4,108,297 143,876
墨西哥 0 3,901,263 3,257,676 295,202
波蘭 0 3,684,671 3,167,754 85,700
烏克蘭 0 3,501,955 3,059,741 88,519
南非 6,381 3,038,075 2,861,372 89,975
菲律賓 0 2,835,154 2,772,107 49,499
荷蘭 0 2,772,919 2,169,993 19,702
美國疫情全球數據
50,006,129
確診累積
+36,273(較上日)		 808,989
死亡個案
+226(較上日)		 45,771,903
治癒人數
+16,958(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,982,837 4,907,800 75,037
德克薩斯州 1,220 4,352,737 4,227,440 74,607
佛羅里達州 0 3,746,839 3,574,292 61,631
紐約州 0 2,868,289 2,375,665 58,272
伊利諾伊州 19,110 1,854,186 1,674,977 29,619
賓夕法尼亞州 3,967 1,783,118 1,619,027 33,962
俄亥俄州 4,922 1,735,925 1,588,125 26,851
佐治亞州 0 1,668,875 1,450,836 30,655
北卡羅萊納州 0 1,544,544 1,489,392 18,825
密歇根州 0 1,517,325 1,090,933 26,108
中國大陸疫情全球數據
99,241
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,518
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,799 4,512
廣東 0 3,324 3,260 8
上海 0 2,882 2,803 7
黑龍江 0 2,024 1,977 13
雲南 0 1,742 1,617 2
河南 0 1,637 1,542 22
江蘇 0 1,619 1,614 0
浙江 0 1,502 1,486 1
河北 0 1,458 1,432 7
福建 0 1,323 1,308 1
香港疫情全球數據
12,467
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,136
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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