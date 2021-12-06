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南澳擬明年3月「再走塑」 禁即棄咖啡杯及外賣餐盒
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月06日 時間22:00）
|香港疫情全球數據
|12,467
確診/疑似
+5(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,136
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|266,322,522
確診累積
+388,171(較上日)
|5,275,161
死亡個案
+7,030(較上日)
|246,125,862
治癒人數
+323,176(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|35,065
|49,969,856
|45,754,945
|808,763
|印度
|8,306
|34,641,561
|34,069,608
|473,537
|巴西
|4,844
|22,143,091
|21,362,553
|615,674
|英國
|43,285
|10,464,389
|9,220,626
|145,605
|俄羅斯
|32,136
|9,833,749
|8,530,476
|282,462
|土耳其
|19,357
|8,901,117
|8,436,712
|77,830
|法國
|42,252
|7,917,264
|7,171,380
|119,535
|德國
|22,154
|6,179,839
|5,120,100
|103,604
|伊朗
|3,356
|6,137,821
|5,930,502
|130,277
|阿根廷
|1,294
|5,340,676
|5,201,840
|116,646
|西班牙
|0
|5,202,958
|4,927,391
|88,159
|意大利
|15,010
|5,109,082
|4,742,887
|134,195
|哥倫比亞
|2,077
|5,081,064
|4,921,311
|128,780
|印尼
|130
|4,257,815
|4,108,297
|143,876
|墨西哥
|970
|3,901,263
|3,257,676
|295,202
|波蘭
|13,250
|3,684,671
|3,167,754
|85,700
|烏克蘭
|4,478
|3,501,955
|3,059,741
|88,519
|南非
|11,125
|3,031,694
|2,858,144
|89,966
|菲律賓
|379
|2,835,154
|2,772,107
|49,499
|荷蘭
|0
|2,751,954
|2,158,065
|19,668
|美國疫情全球數據
|49,969,856
確診累積
+35,065(較上日)
|808,763
死亡個案
+155(較上日)
|45,754,945
治癒人數
+27,753(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,999
|4,982,837
|4,907,800
|75,037
|德克薩斯州
|747
|4,351,517
|4,225,619
|74,604
|佛羅里達州
|0
|3,746,839
|3,574,292
|61,631
|紐約州
|8,299
|2,868,289
|2,375,665
|58,272
|伊利諾伊州
|0
|1,835,076
|1,669,276
|29,521
|賓夕法尼亞州
|6,091
|1,779,151
|1,619,027
|33,902
|俄亥俄州
|5,334
|1,731,003
|1,584,213
|26,851
|佐治亞州
|0
|1,668,875
|1,450,836
|30,655
|北卡羅萊納州
|0
|1,544,544
|1,489,392
|18,825
|密歇根州
|0
|1,517,325
|1,090,933
|26,108
|中國大陸疫情全球數據
|99,241
確診累積
+94(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,518
治癒人數
+38(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,799
|4,512
|廣東
|1
|3,324
|3,260
|8
|上海
|5
|2,882
|2,803
|7
|黑龍江
|7
|2,024
|1,977
|13
|雲南
|6
|1,742
|1,617
|2
|河南
|0
|1,637
|1,542
|22
|江蘇
|0
|1,619
|1,614
|0
|浙江
|1
|1,502
|1,486
|1
|河北
|1
|1,458
|1,432
|7
|福建
|1
|1,323
|1,308
|1
|香港疫情全球數據
|12,467
確診累積
+5(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,136
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫