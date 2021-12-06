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新型冠狀肺炎全球疫情（12月06日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2021/12/06

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月06日　時間19:00）
香港疫情全球數據
12,467
確診/疑似
+5(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,136
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
266,262,811
確診累積
+328,460(較上日)		 5,274,549
死亡個案
+6,418(較上日)		 246,097,943
治癒人數
+295,257(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 35,065 49,969,856 45,754,945 808,763
印度 8,306 34,641,561 34,069,608 473,537
巴西 4,844 22,143,091 21,362,553 615,674
英國 43,285 10,464,389 9,220,626 145,605
俄羅斯 32,136 9,833,749 8,530,476 282,462
土耳其 19,357 8,901,117 8,436,712 77,830
法國 42,252 7,917,264 7,171,380 119,535
德國 22,154 6,179,839 5,120,100 103,604
伊朗 0 6,134,465 5,923,316 130,200
阿根廷 1,294 5,340,676 5,201,840 116,646
西班牙 0 5,202,958 4,927,391 88,159
意大利 15,010 5,109,082 4,742,887 134,195
哥倫比亞 2,077 5,081,064 4,921,311 128,780
印尼 0 4,257,685 4,106,292 143,867
墨西哥 970 3,901,263 3,257,676 295,202
波蘭 13,250 3,684,671 3,167,754 85,700
烏克蘭 4,478 3,501,955 3,059,741 88,519
南非 11,125 3,031,694 2,858,144 89,966
菲律賓 379 2,835,154 2,772,107 49,499
荷蘭 0 2,751,954 2,158,065 19,668
美國疫情全球數據
49,969,856
確診累積
+35,065(較上日)		 808,763
死亡個案
+155(較上日)		 45,754,945
治癒人數
+27,753(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 1,999 4,982,837 4,907,800 75,037
德克薩斯州 747 4,351,517 4,225,619 74,604
佛羅里達州 0 3,746,839 3,574,292 61,631
紐約州 8,299 2,868,289 2,375,665 58,272
伊利諾伊州 0 1,835,076 1,669,276 29,521
賓夕法尼亞州 6,091 1,779,151 1,619,027 33,902
俄亥俄州 5,334 1,731,003 1,584,213 26,851
佐治亞州 0 1,668,875 1,450,836 30,655
北卡羅萊納州 0 1,544,544 1,489,392 18,825
密歇根州 0 1,517,325 1,090,933 26,108
中國大陸疫情全球數據
99,240
確診累積
+93(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,518
治癒人數
+38(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,799 4,512
廣東 1 3,324 3,260 8
上海 5 2,882 2,803 7
黑龍江 7 2,024 1,977 13
雲南 6 1,742 1,617 2
河南 0 1,637 1,542 22
江蘇 0 1,619 1,614 0
浙江 0 1,501 1,486 1
河北 1 1,458 1,432 7
福建 1 1,323 1,308 1
香港疫情全球數據
12,467
確診累積
+5(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,136
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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