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新型冠狀肺炎全球疫情（12月06日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2020/12/06

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月06日　時間17:00）
香港疫情全球數據
6,898
確診/疑似
+95(較上日)		 112
死亡個案
0(較上日)		 5,567
治癒人數
+56(較上日)
環球疫情全球數據
67,077,835
確診累積
+496,914(較上日)		 1,536,955
死亡個案
+7,558(較上日)		 46,325,146
治癒人數
+334,673(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 195,407 14,983,422 8,891,782 287,825
印度 19,240 9,644,529 9,100,792 140,216
巴西 42,226 6,577,177 5,864,838 176,641
俄羅斯 29,039 2,460,770 1,937,738 43,141
法國 12,923 2,334,626 174,992 55,073
英國 15,573 1,710,379 3,650 61,111
意大利 21,052 1,709,991 896,308 59,514
西班牙 0 1,699,145 196,958 46,252
阿根廷 5,201 1,459,832 1,288,785 39,632
哥倫比亞 9,642 1,362,249 1,249,702 37,633
德國 23,787 1,183,640 852,580 18,975
墨西哥 11,625 1,168,395 859,643 109,456
波蘭 0 1,054,273 687,910 19,861
伊朗 0 1,028,986 719,708 50,016
秘魯 1,828 972,688 905,696 36,231
烏克蘭 11,590 834,575 435,503 14,044
南非 4,645 810,449 744,298 22,067
土耳其 31,896 797,893 427,242 14,705
比利時 2,503 589,942 39,185 17,254
印尼 6,089 575,796 474,771 17,740
美國疫情全球數據
14,983,422
確診累積
+195,407(較上日)		 287,825
死亡個案
+2,009(較上日)		 8,891,782
治癒人數
+126,468(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 11,263 1,342,779 1,060,957 23,182
加利福尼亞州 25,364 1,340,716 610,192 19,879
佛羅里達州 10,431 1,049,638 670,026 19,084
伊利諾伊州 9,887 779,975 412,781 14,017
紐約州 10,163 734,600 446,817 34,940
佐治亞州 5,017 499,371 306,972 9,793
俄亥俄州 10,469 467,432 315,453 6,946
密歇根州 6,308 426,576 197,750 10,321
賓夕法尼亞州 11,374 416,073 238,660 11,354
威斯康星州 4,831 409,386 343,481 3,702
中國大陸疫情全球數據
86,619
確診累積
+18(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,706
治癒人數
+13(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,635 4,512
廣東 2 2,002 1,958 8
上海 6 1,359 1,291 7
河南 0 1,295 1,266 22
浙江 0 1,294 1,288 1
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 952 939 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
6,898
確診累積
+95(較上日)		 112
死亡個案
0(較上日)		 5,567
治癒人數
+56(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 4 584 495 30
油尖旺區 10 470 368 5
觀塘區 7 442 359 7
沙田區 8 408 315 6
九龍城區 8 382 305 6
東區 9 359 241 8
葵青區 6 357 297 4
屯門區 2 342 296 16
深水埗區 11 336 255 12
元朗區 5 331 285 5
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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