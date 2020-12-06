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【美國疫情】新冠肺炎上周成美國「頭號殺手」 擊敗心臟病
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月06日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|6,898
確診/疑似
+95(較上日)
|112
死亡個案
0(較上日)
|5,567
治癒人數
+56(較上日)
|環球疫情全球數據
|67,077,835
確診累積
+496,914(較上日)
|1,536,955
死亡個案
+7,558(較上日)
|46,325,146
治癒人數
+334,673(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|195,407
|14,983,422
|8,891,782
|287,825
|印度
|19,240
|9,644,529
|9,100,792
|140,216
|巴西
|42,226
|6,577,177
|5,864,838
|176,641
|俄羅斯
|29,039
|2,460,770
|1,937,738
|43,141
|法國
|12,923
|2,334,626
|174,992
|55,073
|英國
|15,573
|1,710,379
|3,650
|61,111
|意大利
|21,052
|1,709,991
|896,308
|59,514
|西班牙
|0
|1,699,145
|196,958
|46,252
|阿根廷
|5,201
|1,459,832
|1,288,785
|39,632
|哥倫比亞
|9,642
|1,362,249
|1,249,702
|37,633
|德國
|23,787
|1,183,640
|852,580
|18,975
|墨西哥
|11,625
|1,168,395
|859,643
|109,456
|波蘭
|0
|1,054,273
|687,910
|19,861
|伊朗
|0
|1,028,986
|719,708
|50,016
|秘魯
|1,828
|972,688
|905,696
|36,231
|烏克蘭
|11,590
|834,575
|435,503
|14,044
|南非
|4,645
|810,449
|744,298
|22,067
|土耳其
|31,896
|797,893
|427,242
|14,705
|比利時
|2,503
|589,942
|39,185
|17,254
|印尼
|6,089
|575,796
|474,771
|17,740
|美國疫情全球數據
|14,983,422
確診累積
+195,407(較上日)
|287,825
死亡個案
+2,009(較上日)
|8,891,782
治癒人數
+126,468(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|11,263
|1,342,779
|1,060,957
|23,182
|加利福尼亞州
|25,364
|1,340,716
|610,192
|19,879
|佛羅里達州
|10,431
|1,049,638
|670,026
|19,084
|伊利諾伊州
|9,887
|779,975
|412,781
|14,017
|紐約州
|10,163
|734,600
|446,817
|34,940
|佐治亞州
|5,017
|499,371
|306,972
|9,793
|俄亥俄州
|10,469
|467,432
|315,453
|6,946
|密歇根州
|6,308
|426,576
|197,750
|10,321
|賓夕法尼亞州
|11,374
|416,073
|238,660
|11,354
|威斯康星州
|4,831
|409,386
|343,481
|3,702
|中國大陸疫情全球數據
|86,619
確診累積
+18(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,706
治癒人數
+13(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,635
|4,512
|廣東
|2
|2,002
|1,958
|8
|上海
|6
|1,359
|1,291
|7
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|浙江
|0
|1,294
|1,288
|1
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|952
|939
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|6,898
確診累積
+95(較上日)
|112
死亡個案
0(較上日)
|5,567
治癒人數
+56(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|4
|584
|495
|30
|油尖旺區
|10
|470
|368
|5
|觀塘區
|7
|442
|359
|7
|沙田區
|8
|408
|315
|6
|九龍城區
|8
|382
|305
|6
|東區
|9
|359
|241
|8
|葵青區
|6
|357
|297
|4
|屯門區
|2
|342
|296
|16
|深水埗區
|11
|336
|255
|12
|元朗區
|5
|331
|285
|5
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫