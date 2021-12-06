上一篇文章
【日本皇室】愛子公主體恤民情 成年禮戴二手皇冠
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月06日 時間08:00）
|香港疫情全球數據
|12,462
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,136
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|266,150,703
確診累積
+216,352(較上日)
|5,271,762
死亡個案
+3,631(較上日)
|244,200,530
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|26,658
|49,961,449
|45,748,097
|808,748
|印度
|8,151
|34,641,406
|34,060,774
|473,326
|巴西
|4,844
|22,143,091
|21,362,553
|615,674
|英國
|43,285
|10,464,389
|9,220,626
|145,605
|俄羅斯
|0
|9,801,613
|8,502,406
|281,278
|土耳其
|19,357
|8,901,117
|8,436,712
|77,830
|法國
|42,252
|7,917,264
|7,171,380
|119,535
|德國
|22,154
|6,179,839
|5,082,500
|103,604
|伊朗
|0
|6,134,465
|5,923,316
|130,200
|阿根廷
|1,294
|5,340,676
|5,201,840
|116,646
|西班牙
|0
|5,202,958
|4,927,391
|88,159
|意大利
|15,010
|5,109,082
|4,742,887
|134,195
|哥倫比亞
|2,077
|5,081,064
|4,921,311
|128,780
|印尼
|0
|4,257,685
|4,106,292
|143,867
|墨西哥
|0
|3,900,293
|3,255,802
|295,154
|波蘭
|0
|3,671,421
|3,142,265
|85,675
|烏克蘭
|0
|3,497,477
|3,050,659
|88,280
|南非
|11,125
|3,031,694
|2,858,144
|89,966
|菲律賓
|0
|2,834,775
|2,771,536
|49,386
|荷蘭
|0
|2,751,954
|2,158,065
|19,668
|美國疫情全球數據
|49,961,449
確診累積
+26,658(較上日)
|808,748
死亡個案
+140(較上日)
|45,748,097
治癒人數
+20,905(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,900
|4,982,738
|4,907,701
|75,037
|德克薩斯州
|747
|4,351,517
|4,225,619
|74,604
|佛羅里達州
|0
|3,746,839
|3,574,292
|61,631
|紐約州
|0
|2,859,990
|2,368,957
|58,257
|伊利諾伊州
|0
|1,835,076
|1,669,276
|29,521
|賓夕法尼亞州
|6,091
|1,779,151
|1,619,027
|33,902
|俄亥俄州
|5,334
|1,731,003
|1,584,213
|26,851
|佐治亞州
|0
|1,668,875
|1,450,836
|30,655
|北卡羅萊納州
|0
|1,544,544
|1,489,392
|18,825
|密歇根州
|0
|1,517,325
|1,090,933
|26,108
|中國大陸疫情全球數據
|99,147
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,480
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,799
|4,512
|廣東
|0
|3,323
|3,257
|8
|上海
|0
|2,877
|2,800
|7
|黑龍江
|0
|2,017
|1,975
|13
|雲南
|6
|1,742
|1,617
|2
|河南
|0
|1,637
|1,542
|22
|江蘇
|0
|1,619
|1,611
|0
|浙江
|0
|1,501
|1,486
|1
|河北
|0
|1,457
|1,430
|7
|福建
|0
|1,322
|1,308
|1
|香港疫情全球數據
|12,462
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,136
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫