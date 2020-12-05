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新型冠狀肺炎全球疫情（12月05日 時間13:00）

國際形勢 13:00 2020/12/05

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月05日　時間13:00）
香港疫情全球數據
6,702
確診/疑似
0(較上日)		 112
死亡個案
0(較上日)		 5,465
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
66,380,143
確診累積
+460,535(較上日)		 1,525,766
死亡個案
+8,291(較上日)		 45,810,234
治癒人數
+258,093(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 210,867 14,772,532 8,760,225 285,550
印度 14,730 9,608,418 9,058,822 139,736
巴西 47,435 6,534,951 5,825,745 175,981
俄羅斯 0 2,402,949 1,888,752 42,176
法國 11,432 2,321,703 173,986 54,859
西班牙 5,554 1,699,145 196,958 46,252
英國 16,377 1,694,800 3,637 60,714
意大利 24,110 1,688,939 872,385 58,852
阿根廷 6,899 1,454,631 1,281,955 39,512
哥倫比亞 9,285 1,352,607 1,240,990 37,467
德國 11,869 1,157,514 831,935 18,691
墨西哥 12,127 1,156,770 852,719 108,863
波蘭 0 1,041,846 666,413 19,359
伊朗 0 1,016,835 708,106 49,695
秘魯 2,014 970,860 903,958 36,195
烏克蘭 0 808,828 414,347 13,641
南非 4,932 805,804 740,450 21,963
土耳其 32,736 765,997 423,142 14,509
比利時 2,582 587,439 38,858 17,142
印尼 0 563,680 466,178 17,479
美國疫情全球數據
14,772,532
確診累積
+210,867(較上日)		 285,550
死亡個案
+2,326(較上日)		 8,760,225
治癒人數
+92,084(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 14,059 1,331,516 1,051,573 22,977
加利福尼亞州 24,138 1,315,352 605,538 19,790
佛羅里達州 10,177 1,039,207 668,389 18,997
伊利諾伊州 10,526 770,088 405,673 13,782
紐約州 10,850 724,437 446,114 34,886
佐治亞州 6,376 494,354 305,224 9,725
俄亥俄州 10,114 456,963 306,950 6,882
密歇根州 9,425 420,268 165,269 10,118
賓夕法尼亞州 1,837 404,699 231,188 11,220
威斯康星州 4,847 404,555 337,653 3,625
中國大陸疫情全球數據
86,601
確診累積
+15(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,694
治癒人數
+16(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,633 4,512
廣東 3 2,000 1,956 8
上海 3 1,353 1,288 7
河南 3 1,295 1,265 22
浙江 0 1,294 1,288 1
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 1 952 939 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
6,702
確診累積
0(較上日)		 112
死亡個案
0(較上日)		 5,465
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 580 495 30
油尖旺區 0 460 365 5
觀塘區 0 435 355 7
沙田區 0 400 309 6
九龍城區 0 374 304 6
葵青區 0 351 295 4
東區 0 350 240 8
屯門區 0 340 296 16
元朗區 0 326 283 5
深水埗區 0 325 252 12
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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