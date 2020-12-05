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【新冠疫苗】飛去英國打疫苗？印度旅行社收大量查詢
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月05日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|6,702
確診/疑似
0(較上日)
|112
死亡個案
0(較上日)
|5,465
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|66,380,143
確診累積
+460,535(較上日)
|1,525,766
死亡個案
+8,291(較上日)
|45,810,234
治癒人數
+258,093(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|210,867
|14,772,532
|8,760,225
|285,550
|印度
|14,730
|9,608,418
|9,058,822
|139,736
|巴西
|47,435
|6,534,951
|5,825,745
|175,981
|俄羅斯
|0
|2,402,949
|1,888,752
|42,176
|法國
|11,432
|2,321,703
|173,986
|54,859
|西班牙
|5,554
|1,699,145
|196,958
|46,252
|英國
|16,377
|1,694,800
|3,637
|60,714
|意大利
|24,110
|1,688,939
|872,385
|58,852
|阿根廷
|6,899
|1,454,631
|1,281,955
|39,512
|哥倫比亞
|9,285
|1,352,607
|1,240,990
|37,467
|德國
|11,869
|1,157,514
|831,935
|18,691
|墨西哥
|12,127
|1,156,770
|852,719
|108,863
|波蘭
|0
|1,041,846
|666,413
|19,359
|伊朗
|0
|1,016,835
|708,106
|49,695
|秘魯
|2,014
|970,860
|903,958
|36,195
|烏克蘭
|0
|808,828
|414,347
|13,641
|南非
|4,932
|805,804
|740,450
|21,963
|土耳其
|32,736
|765,997
|423,142
|14,509
|比利時
|2,582
|587,439
|38,858
|17,142
|印尼
|0
|563,680
|466,178
|17,479
|美國疫情全球數據
|14,772,532
確診累積
+210,867(較上日)
|285,550
死亡個案
+2,326(較上日)
|8,760,225
治癒人數
+92,084(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|14,059
|1,331,516
|1,051,573
|22,977
|加利福尼亞州
|24,138
|1,315,352
|605,538
|19,790
|佛羅里達州
|10,177
|1,039,207
|668,389
|18,997
|伊利諾伊州
|10,526
|770,088
|405,673
|13,782
|紐約州
|10,850
|724,437
|446,114
|34,886
|佐治亞州
|6,376
|494,354
|305,224
|9,725
|俄亥俄州
|10,114
|456,963
|306,950
|6,882
|密歇根州
|9,425
|420,268
|165,269
|10,118
|賓夕法尼亞州
|1,837
|404,699
|231,188
|11,220
|威斯康星州
|4,847
|404,555
|337,653
|3,625
|中國大陸疫情全球數據
|86,601
確診累積
+15(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,694
治癒人數
+16(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,633
|4,512
|廣東
|3
|2,000
|1,956
|8
|上海
|3
|1,353
|1,288
|7
|河南
|3
|1,295
|1,265
|22
|浙江
|0
|1,294
|1,288
|1
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|1
|952
|939
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|6,702
確診累積
0(較上日)
|112
死亡個案
0(較上日)
|5,465
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|580
|495
|30
|油尖旺區
|0
|460
|365
|5
|觀塘區
|0
|435
|355
|7
|沙田區
|0
|400
|309
|6
|九龍城區
|0
|374
|304
|6
|葵青區
|0
|351
|295
|4
|東區
|0
|350
|240
|8
|屯門區
|0
|340
|296
|16
|元朗區
|0
|326
|283
|5
|深水埗區
|0
|325
|252
|12
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫