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【Omicron變種】研究：Omicron帶感冒病毒基因 或助避開免疫系統
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月05日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|12,453
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,136
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|265,747,387
確診累積
+270,408(較上日)
|5,265,305
死亡個案
+1,944(較上日)
|245,598,495
治癒人數
+599,753(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|46,310
|49,934,791
|45,727,192
|808,608
|印度
|8,255
|34,632,615
|34,053,856
|470,620
|巴西
|8,838
|22,138,247
|21,359,352
|615,606
|英國
|41,457
|10,421,104
|9,188,131
|145,551
|俄羅斯
|0
|9,769,011
|8,471,813
|280,072
|土耳其
|20,374
|8,881,760
|8,412,434
|77,645
|法國
|51,624
|7,875,012
|7,168,188
|119,506
|德國
|9,493
|6,143,856
|5,058,200
|103,530
|伊朗
|0
|6,131,356
|5,916,199
|130,124
|阿根廷
|1,690
|5,339,382
|5,200,141
|116,643
|西班牙
|0
|5,202,958
|4,927,391
|88,159
|意大利
|16,627
|5,094,072
|4,736,202
|134,152
|哥倫比亞
|2,609
|5,078,987
|4,918,619
|128,733
|印尼
|0
|4,257,489
|4,105,994
|143,863
|墨西哥
|2,841
|3,900,293
|3,255,802
|295,154
|波蘭
|0
|3,649,027
|3,116,875
|85,630
|烏克蘭
|0
|3,490,855
|3,041,385
|88,002
|南非
|16,366
|3,020,569
|2,855,474
|89,965
|菲律賓
|0
|2,834,294
|2,770,726
|49,230
|荷蘭
|0
|2,728,876
|2,147,210
|19,642
|美國疫情全球數據
|49,934,791
確診累積
+46,310(較上日)
|808,608
死亡個案
+379(較上日)
|45,727,192
治癒人數
+42,570(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,659
|4,980,838
|4,905,804
|75,034
|德克薩斯州
|1,831
|4,350,770
|4,224,151
|74,576
|佛羅里達州
|2,000
|3,746,839
|3,574,292
|61,631
|紐約州
|8,899
|2,859,990
|2,368,957
|58,257
|伊利諾伊州
|0
|1,835,076
|1,669,276
|29,521
|賓夕法尼亞州
|0
|1,773,060
|1,613,484
|33,859
|俄亥俄州
|7,793
|1,725,669
|1,580,417
|26,851
|佐治亞州
|0
|1,668,875
|1,450,836
|30,655
|北卡羅萊納州
|0
|1,544,544
|1,489,392
|18,825
|密歇根州
|0
|1,517,325
|1,090,933
|26,108
|中國大陸疫情全球數據
|99,142
確診累積
+41(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,470
治癒人數
+24(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,799
|4,512
|廣東
|1
|3,323
|3,257
|8
|上海
|4
|2,877
|2,800
|7
|黑龍江
|10
|2,017
|1,975
|13
|雲南
|9
|1,736
|1,613
|2
|河南
|0
|1,637
|1,542
|22
|江蘇
|0
|1,619
|1,611
|0
|浙江
|0
|1,501
|1,486
|1
|河北
|0
|1,457
|1,430
|7
|福建
|0
|1,322
|1,307
|1
|香港疫情全球數據
|12,453
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,136
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫