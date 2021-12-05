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新型冠狀肺炎全球疫情（12月05日 時間05:00）

國際形勢 05:00 2021/12/05

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月05日　時間05:00）
香港疫情全球數據
12,453
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,136
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
265,627,454
確診累積
+150,475(較上日)		 5,264,339
死亡個案
+978(較上日)		 243,386,350
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 24,659 49,913,140 45,709,289 808,470
印度 0 34,624,360 34,053,856 470,530
巴西 0 22,129,409 21,357,412 615,454
英國 41,457 10,421,104 9,188,131 145,551
俄羅斯 0 9,769,011 8,471,813 280,072
土耳其 20,374 8,881,760 8,412,434 77,645
法國 0 7,823,388 7,168,188 119,457
德國 9,493 6,143,856 5,058,200 103,530
伊朗 0 6,131,356 5,916,199 130,124
阿根廷 0 5,337,692 5,198,099 116,639
西班牙 0 5,202,958 4,927,391 88,159
意大利 16,627 5,094,072 4,736,202 134,152
哥倫比亞 0 5,076,378 4,916,313 128,685
印尼 0 4,257,489 4,105,994 143,863
墨西哥 0 3,897,452 3,253,066 294,903
波蘭 0 3,649,027 3,116,875 85,630
烏克蘭 0 3,490,855 3,041,385 88,002
南非 16,366 3,020,569 2,855,474 89,965
菲律賓 0 2,834,294 2,770,726 49,230
荷蘭 0 2,728,876 2,147,210 19,642
美國疫情全球數據
49,913,140
確診累積
+24,659(較上日)		 808,470
死亡個案
+241(較上日)		 45,709,289
治癒人數
+24,667(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,978,179 4,903,166 75,013
德克薩斯州 0 4,348,939 4,221,655 74,510
佛羅里達州 0 3,744,839 3,570,537 61,631
紐約州 0 2,851,091 2,363,548 58,242
伊利諾伊州 0 1,835,076 1,669,276 29,521
賓夕法尼亞州 0 1,773,060 1,613,484 33,859
俄亥俄州 7,793 1,725,669 1,580,417 26,851
佐治亞州 0 1,668,875 1,450,836 30,655
北卡羅萊納州 0 1,544,544 1,489,392 18,825
密歇根州 0 1,517,325 1,090,933 26,108
中國大陸疫情全球數據
99,101
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,446
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,799 4,512
廣東 0 3,322 3,253 8
上海 0 2,873 2,796 7
黑龍江 0 2,007 1,974 13
雲南 0 1,727 1,612 2
河南 0 1,637 1,542 22
江蘇 0 1,619 1,607 0
浙江 0 1,501 1,486 1
河北 0 1,457 1,430 7
福建 0 1,322 1,307 1
香港疫情全球數據
12,453
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,136
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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