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新型冠狀肺炎全球疫情（12月04日 時間21:00）

國際形勢 21:00 2021/12/04

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月04日　時間21:00）
香港疫情全球數據
12,453
確診/疑似
+4(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,136
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
265,387,171
確診累積
+616,898(較上日)		 5,262,887
死亡個案
+7,615(較上日)		 244,974,945
治癒人數
+110,665(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 159,524 49,878,049 45,683,806 808,116
印度 8,603 34,624,360 34,053,856 470,530
巴西 10,627 22,129,409 21,357,412 615,454
英國 50,573 10,379,647 9,156,066 145,424
俄羅斯 32,974 9,769,011 8,471,813 280,072
土耳其 21,495 8,861,386 8,392,971 77,417
法國 49,858 7,823,388 7,168,188 119,457
伊朗 2,157 6,131,356 5,916,199 130,124
德國 18,264 6,097,477 5,058,200 103,308
阿根廷 2,382 5,337,692 5,198,099 116,639
西班牙 13,738 5,202,958 4,927,391 88,159
意大利 17,015 5,077,445 4,727,214 134,077
哥倫比亞 2,299 5,076,378 4,916,313 128,685
印尼 246 4,257,489 4,105,994 143,863
墨西哥 3,088 3,897,452 3,253,066 294,903
波蘭 25,575 3,649,027 3,116,875 85,630
烏克蘭 13,206 3,490,855 3,041,385 88,002
南非 16,055 3,004,203 2,852,898 89,940
菲律賓 416 2,834,294 2,770,726 49,230
荷蘭 0 2,706,263 2,137,058 19,586
美國疫情全球數據
49,878,049
確診累積
+159,524(較上日)		 808,116
死亡個案
+1,707(較上日)		 45,683,806
治癒人數
+100,374(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 8,547 4,978,179 4,903,166 75,013
德克薩斯州 4,355 4,348,939 4,221,655 74,510
佛羅里達州 1,983 3,744,839 3,570,537 61,631
紐約州 11,652 2,851,091 2,363,548 58,242
伊利諾伊州 7,558 1,835,076 1,669,276 29,521
賓夕法尼亞州 10,127 1,763,796 1,605,054 33,746
俄亥俄州 9,584 1,717,876 1,575,549 26,851
佐治亞州 1,245 1,668,875 1,450,836 30,655
北卡羅萊納州 3,720 1,544,544 1,489,392 18,825
密歇根州 22,372 1,517,325 1,090,933 26,108
中國大陸疫情全球數據
99,100
確診累積
+79(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,445
治癒人數
+41(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,799 4,512
廣東 4 3,322 3,253 8
上海 6 2,873 2,796 7
黑龍江 5 2,007 1,974 13
雲南 7 1,727 1,612 2
河南 0 1,637 1,542 22
江蘇 0 1,619 1,607 0
浙江 0 1,501 1,486 1
河北 0 1,457 1,430 7
福建 0 1,322 1,307 1
香港疫情全球數據
12,453
確診累積
+4(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,136
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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