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【美國大選】特朗普籌得16億打法律戰 挑戰拜登勝選結果
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月04日 時間19:00）
|香港疫情全球數據
|6,702
確診/疑似
+112(較上日)
|112
死亡個案
+1(較上日)
|5,465
治癒人數
+42(較上日)
|環球疫情全球數據
|65,789,189
確診累積
+590,238(較上日)
|1,515,251
死亡個案
+10,432(較上日)
|45,454,100
治癒人數
+359,840(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|201,955
|14,535,193
|8,659,918
|282,829
|印度
|14,899
|9,571,780
|9,016,289
|139,227
|巴西
|50,866
|6,487,516
|5,792,539
|175,307
|俄羅斯
|27,403
|2,402,949
|1,888,752
|42,176
|法國
|34,751
|2,310,271
|172,574
|54,231
|西班牙
|11,058
|1,693,591
|196,958
|46,038
|英國
|14,948
|1,678,419
|3,623
|60,210
|意大利
|23,219
|1,664,829
|846,809
|58,038
|阿根廷
|7,629
|1,447,732
|1,274,675
|39,305
|哥倫比亞
|9,233
|1,343,322
|1,233,115
|37,305
|墨西哥
|11,030
|1,144,643
|843,231
|108,173
|德國
|23,730
|1,141,683
|819,225
|18,260
|波蘭
|13,236
|1,041,846
|666,413
|19,359
|伊朗
|0
|1,003,494
|699,315
|49,348
|秘魯
|1,771
|968,846
|901,544
|36,104
|烏克蘭
|15,456
|808,828
|414,347
|13,641
|南非
|4,400
|800,872
|739,367
|21,803
|土耳其
|32,381
|733,261
|418,331
|14,316
|比利時
|2,605
|584,857
|38,577
|17,033
|印尼
|5,803
|563,680
|466,178
|17,479
|美國疫情全球數據
|14,535,193
確診累積
+201,955(較上日)
|282,829
死亡個案
+2,619(較上日)
|8,659,918
治癒人數
+94,590(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|17,542
|1,317,457
|1,042,205
|22,729
|加利福尼亞州
|21,825
|1,291,214
|598,450
|19,588
|佛羅里達州
|10,870
|1,029,030
|665,958
|18,874
|伊利諾伊州
|10,959
|759,562
|397,769
|13,625
|紐約州
|10,144
|713,587
|445,322
|34,829
|佐治亞州
|5,839
|487,978
|303,282
|9,648
|俄亥俄州
|8,921
|446,849
|298,332
|6,753
|密歇根州
|7,957
|410,843
|165,269
|10,035
|威斯康星州
|4,618
|399,708
|331,425
|3,562
|賓夕法尼亞州
|11,268
|392,610
|228,233
|11,031
|中國大陸疫情全球數據
|86,586
確診累積
+18(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,678
治癒人數
+11(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,633
|4,512
|廣東
|1
|1,997
|1,953
|8
|上海
|9
|1,350
|1,285
|7
|浙江
|0
|1,294
|1,288
|1
|河南
|2
|1,292
|1,265
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|951
|938
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|6,702
確診累積
+112(較上日)
|112
死亡個案
+1(較上日)
|5,465
治癒人數
+42(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|9
|580
|495
|30
|油尖旺區
|9
|460
|365
|5
|觀塘區
|5
|435
|355
|7
|沙田區
|13
|400
|309
|6
|九龍城區
|9
|374
|304
|6
|葵青區
|4
|351
|295
|4
|東區
|4
|350
|240
|8
|屯門區
|4
|340
|296
|16
|元朗區
|2
|326
|283
|5
|深水埗區
|3
|325
|252
|12
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫