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【Omicron變種】研究：Omicron帶感冒病毒基因 或助避開免疫系統
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月04日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|12,453
確診/疑似
+4(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,136
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|265,353,242
確診累積
+582,969(較上日)
|5,262,326
死亡個案
+7,054(較上日)
|244,939,026
治癒人數
+74,746(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|159,524
|49,878,049
|45,683,806
|808,116
|印度
|8,603
|34,624,360
|34,053,856
|470,530
|巴西
|10,627
|22,129,409
|21,357,412
|615,454
|英國
|50,573
|10,379,647
|9,156,066
|145,424
|俄羅斯
|32,974
|9,769,011
|8,471,813
|280,072
|土耳其
|21,495
|8,861,386
|8,392,971
|77,417
|法國
|49,858
|7,823,388
|7,168,188
|119,457
|伊朗
|0
|6,129,199
|5,908,901
|130,066
|德國
|18,264
|6,097,477
|5,058,200
|103,308
|阿根廷
|2,382
|5,337,692
|5,198,099
|116,639
|西班牙
|13,738
|5,202,958
|4,927,391
|88,159
|意大利
|17,015
|5,077,445
|4,727,214
|134,077
|哥倫比亞
|2,299
|5,076,378
|4,916,313
|128,685
|印尼
|246
|4,257,489
|4,105,994
|143,863
|墨西哥
|3,088
|3,897,452
|3,253,066
|294,903
|波蘭
|25,575
|3,649,027
|3,116,875
|85,630
|烏克蘭
|13,206
|3,490,855
|3,041,385
|88,002
|南非
|16,055
|3,004,203
|2,852,898
|89,940
|菲律賓
|416
|2,834,294
|2,770,726
|49,230
|荷蘭
|0
|2,706,263
|2,137,058
|19,586
|美國疫情全球數據
|49,878,049
確診累積
+159,524(較上日)
|808,116
死亡個案
+1,707(較上日)
|45,683,806
治癒人數
+100,374(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|8,547
|4,978,179
|4,903,166
|75,013
|德克薩斯州
|4,355
|4,348,939
|4,221,655
|74,510
|佛羅里達州
|1,983
|3,744,839
|3,570,537
|61,631
|紐約州
|11,652
|2,851,091
|2,363,548
|58,242
|伊利諾伊州
|7,558
|1,835,076
|1,669,276
|29,521
|賓夕法尼亞州
|10,127
|1,763,796
|1,605,054
|33,746
|俄亥俄州
|9,584
|1,717,876
|1,575,549
|26,851
|佐治亞州
|1,245
|1,668,875
|1,450,836
|30,655
|北卡羅萊納州
|3,720
|1,544,544
|1,489,392
|18,825
|密歇根州
|22,372
|1,517,325
|1,090,933
|26,108
|中國大陸疫情全球數據
|99,100
確診累積
+79(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,445
治癒人數
+41(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,799
|4,512
|廣東
|4
|3,322
|3,253
|8
|上海
|6
|2,873
|2,796
|7
|黑龍江
|5
|2,007
|1,974
|13
|雲南
|7
|1,727
|1,612
|2
|河南
|0
|1,637
|1,542
|22
|江蘇
|0
|1,619
|1,607
|0
|浙江
|0
|1,501
|1,486
|1
|河北
|0
|1,457
|1,430
|7
|福建
|0
|1,322
|1,307
|1
|香港疫情全球數據
|12,453
確診累積
+4(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,136
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫