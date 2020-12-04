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新型冠狀肺炎全球疫情（12月04日 時間15:00）

國際形勢 15:00 2020/12/04

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月04日　時間15:00）
香港疫情全球數據
6,590
確診/疑似
0(較上日)		 111
死亡個案
0(較上日)		 5,423
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
65,692,050
確診累積
+493,099(較上日)		 1,513,216
死亡個案
+8,397(較上日)		 45,357,784
治癒人數
+263,524(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 201,955 14,535,193 8,659,918 282,829
印度 14,899 9,571,780 9,016,289 139,227
巴西 50,866 6,487,516 5,792,539 175,307
俄羅斯 0 2,375,546 1,859,851 41,607
法國 34,751 2,310,271 172,574 54,231
西班牙 11,058 1,693,591 196,958 46,038
英國 14,948 1,678,419 3,623 60,210
意大利 23,219 1,664,829 846,809 58,038
阿根廷 7,629 1,447,732 1,274,675 39,305
哥倫比亞 9,233 1,343,322 1,233,115 37,305
墨西哥 11,030 1,144,643 843,231 108,173
德國 23,024 1,140,977 811,091 18,260
波蘭 0 1,028,610 646,560 18,828
伊朗 0 1,003,494 699,315 49,348
秘魯 1,771 968,846 901,544 36,104
南非 4,400 800,872 739,367 21,803
烏克蘭 0 793,372 400,751 13,394
土耳其 32,381 733,261 418,331 14,316
比利時 2,605 584,857 38,577 17,033
伊拉克 0 558,767 487,863 12,361
美國疫情全球數據
14,535,193
確診累積
+201,955(較上日)		 282,829
死亡個案
+2,619(較上日)		 8,659,918
治癒人數
+94,590(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 17,542 1,317,457 1,042,205 22,729
加利福尼亞州 21,825 1,291,214 598,450 19,588
佛羅里達州 10,870 1,029,030 665,958 18,874
伊利諾伊州 10,959 759,562 397,769 13,625
紐約州 10,144 713,587 445,322 34,829
佐治亞州 5,839 487,978 303,282 9,648
俄亥俄州 8,921 446,849 298,332 6,753
密歇根州 7,957 410,843 165,269 10,035
威斯康星州 4,618 399,708 331,425 3,562
賓夕法尼亞州 11,268 392,610 228,233 11,031
中國大陸疫情全球數據
86,586
確診累積
+18(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,679
治癒人數
+12(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,633 4,512
廣東 1 1,997 1,953 8
上海 9 1,350 1,285 7
浙江 0 1,294 1,288 1
河南 2 1,292 1,265 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 951 938 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
6,590
確診累積
0(較上日)		 111
死亡個案
0(較上日)		 5,423
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 9 580 495 30
油尖旺區 9 460 365 5
觀塘區 5 435 355 7
沙田區 13 400 309 6
九龍城區 9 374 304 6
葵青區 4 351 295 4
東區 4 350 240 8
屯門區 4 340 296 16
元朗區 2 326 283 5
深水埗區 3 325 252 12
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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