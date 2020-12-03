下一篇文章
【南韓疫情】確診攀升仍如期高考 考生人數創新低
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月03日 時間21:00）
|香港疫情全球數據
|6,590
確診/疑似
+90(較上日)
|110
死亡個案
0(較上日)
|5,423
治癒人數
+29(較上日)
|環球疫情全球數據
|65,120,015
確診累積
+565,185(較上日)
|1,503,451
死亡個案
+10,996(較上日)
|45,050,242
治癒人數
+432,341(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|182,399
|14,314,262
|8,559,060
|279,867
|印度
|11,286
|9,534,964
|8,973,373
|138,657
|巴西
|48,124
|6,436,650
|5,759,294
|174,531
|俄羅斯
|28,145
|2,375,546
|1,859,851
|41,607
|法國
|91
|2,275,520
|167,915
|53,816
|西班牙
|9,331
|1,682,533
|196,958
|45,784
|英國
|16,236
|1,663,471
|3,621
|59,796
|意大利
|20,709
|1,641,610
|823,335
|57,045
|阿根廷
|7,533
|1,440,103
|1,268,358
|39,156
|哥倫比亞
|9,297
|1,334,089
|1,225,635
|37,117
|墨西哥
|11,251
|1,133,613
|836,567
|107,565
|德國
|21,135
|1,117,953
|800,000
|17,815
|波蘭
|14,863
|1,028,610
|646,560
|18,828
|伊朗
|13,922
|1,003,494
|699,315
|49,348
|秘魯
|1,847
|967,075
|899,213
|36,076
|南非
|4,173
|796,472
|734,305
|21,709
|烏克蘭
|14,812
|793,372
|400,751
|13,394
|土耳其
|31,923
|700,880
|414,141
|14,129
|比利時
|3,040
|582,252
|38,261
|16,911
|印尼
|8,369
|557,877
|462,553
|17,355
|美國疫情全球數據
|14,314,262
確診累積
+182,399(較上日)
|279,867
死亡個案
+2,471(較上日)
|8,559,060
治癒人數
+118,625(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|19,195
|1,299,915
|1,031,415
|22,505
|加利福尼亞州
|18,264
|1,269,389
|592,299
|19,443
|佛羅里達州
|9,994
|1,018,160
|662,473
|18,776
|伊利諾伊州
|9,757
|748,603
|390,650
|13,397
|紐約州
|9,383
|703,443
|444,577
|34,728
|佐治亞州
|5,734
|482,139
|301,216
|9,567
|俄亥俄州
|7,835
|437,928
|289,768
|6,671
|密歇根州
|7,433
|402,886
|165,269
|9,842
|威斯康星州
|3,777
|395,090
|325,587
|3,502
|田納西州
|4,099
|384,285
|342,115
|4,688
|中國大陸疫情全球數據
|86,568
確診累積
+17(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,666
治癒人數
+14(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|1
|68,149
|63,633
|4,512
|廣東
|4
|1,996
|1,952
|8
|上海
|8
|1,341
|1,280
|7
|浙江
|0
|1,294
|1,288
|1
|河南
|0
|1,290
|1,263
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|951
|938
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|6,590
確診累積
+90(較上日)
|110
死亡個案
0(較上日)
|5,423
治癒人數
+29(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|3
|571
|494
|30
|油尖旺區
|5
|451
|364
|5
|觀塘區
|7
|430
|353
|7
|沙田區
|4
|387
|304
|6
|九龍城區
|5
|365
|303
|5
|葵青區
|5
|347
|294
|4
|東區
|44
|346
|239
|8
|屯門區
|1
|336
|296
|16
|元朗區
|7
|324
|283
|5
|深水埗區
|3
|322
|251
|12
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫