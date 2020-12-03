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新型冠狀肺炎全球疫情（12月03日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2020/12/03

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月03日　時間19:00）
香港疫情全球數據
6,590
確診/疑似
+90(較上日)		 110
死亡個案
0(較上日)		 5,423
治癒人數
+29(較上日)
環球疫情全球數據
65,083,453
確診累積
+528,623(較上日)		 1,502,731
死亡個案
+10,276(較上日)		 45,011,149
治癒人數
+393,248(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 182,399 14,314,262 8,559,060 279,867
印度 11,286 9,534,964 8,973,373 138,657
巴西 48,124 6,436,650 5,759,294 174,531
俄羅斯 28,145 2,375,546 1,859,851 41,607
法國 91 2,275,520 167,915 53,816
西班牙 9,331 1,682,533 196,958 45,784
英國 16,233 1,663,468 3,615 59,796
意大利 20,709 1,641,610 823,335 57,045
阿根廷 7,533 1,440,103 1,268,358 39,156
哥倫比亞 9,297 1,334,089 1,225,635 37,117
墨西哥 11,251 1,133,613 836,567 107,565
德國 21,135 1,117,953 789,564 17,812
波蘭 14,863 1,028,610 646,560 18,828
伊朗 0 989,572 688,054 48,990
秘魯 1,847 967,075 899,213 36,076
南非 4,173 796,472 734,305 21,709
烏克蘭 14,812 793,372 400,751 13,394
土耳其 31,923 700,880 414,141 14,129
比利時 3,040 582,252 38,261 16,911
印尼 8,369 557,877 462,553 17,355
美國疫情全球數據
14,314,262
確診累積
+182,399(較上日)		 279,867
死亡個案
+2,471(較上日)		 8,559,060
治癒人數
+118,625(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 19,195 1,299,915 1,031,415 22,505
加利福尼亞州 18,264 1,269,389 592,299 19,443
佛羅里達州 9,994 1,018,160 662,473 18,776
伊利諾伊州 9,757 748,603 390,650 13,397
紐約州 9,383 703,443 444,577 34,728
佐治亞州 5,734 482,139 301,216 9,567
俄亥俄州 7,835 437,928 289,768 6,671
密歇根州 7,433 402,886 165,269 9,842
威斯康星州 3,777 395,090 325,587 3,502
田納西州 4,099 384,285 342,115 4,688
中國大陸疫情全球數據
86,568
確診累積
+17(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,666
治癒人數
+14(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 1 68,149 63,633 4,512
廣東 4 1,996 1,952 8
上海 8 1,341 1,280 7
浙江 0 1,294 1,288 1
河南 0 1,290 1,263 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 951 938 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
6,590
確診累積
+90(較上日)		 110
死亡個案
0(較上日)		 5,423
治癒人數
+29(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 3 571 494 30
油尖旺區 5 451 364 5
觀塘區 7 430 353 7
沙田區 4 387 304 6
九龍城區 5 365 303 5
葵青區 5 347 294 4
東區 44 346 239 8
屯門區 1 336 296 16
元朗區 7 324 283 5
深水埗區 3 322 251 12
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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