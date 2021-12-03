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【Omicron變種】挪威聖誕派對爆疫 最少50人中招
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月03日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|12,449
確診/疑似
+3(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,136
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|264,656,548
確診累積
+594,217(較上日)
|5,254,362
死亡個案
+7,036(較上日)
|244,822,542
治癒人數
+394,399(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|143,703
|49,716,825
|45,581,743
|806,398
|印度
|9,216
|34,615,757
|34,045,666
|470,115
|巴西
|12,910
|22,118,782
|21,351,505
|615,225
|英國
|53,067
|10,329,074
|9,126,128
|145,281
|俄羅斯
|32,930
|9,736,037
|8,436,631
|278,857
|土耳其
|21,747
|8,839,891
|8,372,778
|77,230
|法國
|48,416
|7,773,530
|7,141,276
|119,330
|伊朗
|0
|6,125,596
|5,901,532
|129,988
|德國
|25,872
|6,026,796
|4,979,700
|102,909
|阿根廷
|2,681
|5,335,310
|5,196,096
|116,617
|西班牙
|14,500
|5,189,220
|4,925,978
|88,122
|哥倫比亞
|2,262
|5,074,079
|4,913,921
|128,643
|意大利
|16,810
|5,060,430
|4,717,556
|134,003
|印尼
|245
|4,257,243
|4,105,680
|143,858
|墨西哥
|3,146
|3,894,364
|3,250,478
|294,715
|波蘭
|26,961
|3,623,452
|3,091,259
|85,126
|烏克蘭
|13,777
|3,477,649
|3,018,620
|87,566
|南非
|11,535
|2,988,148
|2,850,905
|89,915
|菲律賓
|405
|2,833,878
|2,769,914
|48,987
|荷蘭
|0
|2,684,734
|2,128,014
|19,524
|美國疫情全球數據
|49,716,825
確診累積
+143,703(較上日)
|806,398
死亡個案
+1,394(較上日)
|45,581,743
治癒人數
+97,476(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|6,214
|4,969,632
|4,894,709
|74,923
|德克薩斯州
|4,953
|4,344,584
|4,218,153
|74,429
|佛羅里達州
|2,130
|3,742,856
|3,566,876
|61,630
|紐約州
|19,890
|2,839,439
|2,358,997
|58,198
|伊利諾伊州
|11,524
|1,827,518
|1,666,538
|29,477
|賓夕法尼亞州
|9,143
|1,753,669
|1,595,838
|33,649
|俄亥俄州
|9,131
|1,708,292
|1,570,523
|26,587
|佐治亞州
|1,520
|1,667,630
|1,443,401
|30,610
|北卡羅萊納州
|3,780
|1,540,824
|1,489,392
|18,807
|密歇根州
|0
|1,494,953
|1,090,933
|25,798
|中國大陸疫情全球數據
|99,017
確診累積
+102(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,400
治癒人數
+36(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,798
|4,512
|廣東
|3
|3,318
|3,251
|8
|上海
|6
|2,867
|2,792
|7
|黑龍江
|7
|2,002
|1,960
|13
|雲南
|10
|1,720
|1,611
|2
|河南
|0
|1,637
|1,542
|22
|江蘇
|0
|1,619
|1,607
|0
|浙江
|0
|1,501
|1,486
|1
|河北
|0
|1,453
|1,429
|7
|福建
|0
|1,322
|1,306
|1
|香港疫情全球數據
|12,449
確診累積
+3(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,136
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫