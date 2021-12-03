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新型冠狀肺炎全球疫情（12月03日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2021/12/03

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月03日　時間18:00）
香港疫情全球數據
12,449
確診/疑似
+3(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,136
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
264,656,548
確診累積
+594,217(較上日)		 5,254,362
死亡個案
+7,036(較上日)		 244,822,542
治癒人數
+394,399(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 143,703 49,716,825 45,581,743 806,398
印度 9,216 34,615,757 34,045,666 470,115
巴西 12,910 22,118,782 21,351,505 615,225
英國 53,067 10,329,074 9,126,128 145,281
俄羅斯 32,930 9,736,037 8,436,631 278,857
土耳其 21,747 8,839,891 8,372,778 77,230
法國 48,416 7,773,530 7,141,276 119,330
伊朗 0 6,125,596 5,901,532 129,988
德國 25,872 6,026,796 4,979,700 102,909
阿根廷 2,681 5,335,310 5,196,096 116,617
西班牙 14,500 5,189,220 4,925,978 88,122
哥倫比亞 2,262 5,074,079 4,913,921 128,643
意大利 16,810 5,060,430 4,717,556 134,003
印尼 245 4,257,243 4,105,680 143,858
墨西哥 3,146 3,894,364 3,250,478 294,715
波蘭 26,961 3,623,452 3,091,259 85,126
烏克蘭 13,777 3,477,649 3,018,620 87,566
南非 11,535 2,988,148 2,850,905 89,915
菲律賓 405 2,833,878 2,769,914 48,987
荷蘭 0 2,684,734 2,128,014 19,524
美國疫情全球數據
49,716,825
確診累積
+143,703(較上日)		 806,398
死亡個案
+1,394(較上日)		 45,581,743
治癒人數
+97,476(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 6,214 4,969,632 4,894,709 74,923
德克薩斯州 4,953 4,344,584 4,218,153 74,429
佛羅里達州 2,130 3,742,856 3,566,876 61,630
紐約州 19,890 2,839,439 2,358,997 58,198
伊利諾伊州 11,524 1,827,518 1,666,538 29,477
賓夕法尼亞州 9,143 1,753,669 1,595,838 33,649
俄亥俄州 9,131 1,708,292 1,570,523 26,587
佐治亞州 1,520 1,667,630 1,443,401 30,610
北卡羅萊納州 3,780 1,540,824 1,489,392 18,807
密歇根州 0 1,494,953 1,090,933 25,798
中國大陸疫情全球數據
99,017
確診累積
+102(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,400
治癒人數
+36(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,798 4,512
廣東 3 3,318 3,251 8
上海 6 2,867 2,792 7
黑龍江 7 2,002 1,960 13
雲南 10 1,720 1,611 2
河南 0 1,637 1,542 22
江蘇 0 1,619 1,607 0
浙江 0 1,501 1,486 1
河北 0 1,453 1,429 7
福建 0 1,322 1,306 1
香港疫情全球數據
12,449
確診累積
+3(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,136
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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