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新型冠狀肺炎全球疫情（12月03日 時間07:00）

國際形勢 07:00 2021/12/03

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月03日　時間07:00）
香港疫情全球數據
12,446
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,136
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
264,407,062
確診累積
+344,731(較上日)		 5,249,565
死亡個案
+2,239(較上日)		 242,887,104
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 90,065 49,663,187 45,541,990 805,884
印度 3,200 34,609,741 34,037,054 469,724
巴西 12,910 22,118,782 21,351,505 615,179
英國 53,067 10,329,074 9,126,128 145,281
俄羅斯 0 9,703,107 8,400,117 277,640
土耳其 21,747 8,839,891 8,372,778 77,230
法國 48,416 7,773,530 7,141,276 119,330
伊朗 0 6,125,596 5,901,532 129,988
德國 25,872 6,026,796 4,979,700 102,909
阿根廷 2,681 5,335,310 5,196,096 116,617
西班牙 14,500 5,189,220 4,925,978 88,122
哥倫比亞 2,262 5,074,079 4,913,921 128,643
意大利 16,810 5,060,430 4,717,556 134,003
印尼 0 4,256,998 4,105,352 143,850
墨西哥 0 3,891,218 3,248,012 294,428
波蘭 0 3,596,491 3,066,218 84,656
烏克蘭 0 3,463,872 2,995,727 87,057
南非 11,535 2,988,148 2,850,905 89,915
菲律賓 0 2,833,473 2,769,533 48,752
荷蘭 0 2,684,734 2,128,014 19,524
美國疫情全球數據
49,663,187
確診累積
+90,065(較上日)		 805,884
死亡個案
+880(較上日)		 45,541,990
治癒人數
+57,723(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,538 4,965,956 4,891,086 74,870
德克薩斯州 2,760 4,342,391 4,217,759 74,428
佛羅里達州 0 3,740,726 3,564,388 61,539
紐約州 0 2,819,549 2,354,010 58,143
伊利諾伊州 0 1,815,994 1,663,910 29,432
賓夕法尼亞州 9,143 1,753,669 1,587,518 33,649
俄亥俄州 9,131 1,708,292 1,570,523 26,587
佐治亞州 1,520 1,667,630 1,434,825 30,610
北卡羅萊納州 3,780 1,540,824 1,489,392 18,807
密歇根州 0 1,494,953 1,090,933 25,798
中國大陸疫情全球數據
98,915
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,364
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,798 4,512
廣東 0 3,315 3,249 8
上海 0 2,861 2,785 7
黑龍江 0 1,995 1,950 13
雲南 0 1,710 1,607 2
河南 0 1,637 1,542 22
江蘇 0 1,619 1,607 0
浙江 0 1,501 1,486 1
河北 0 1,453 1,429 7
福建 0 1,322 1,306 1
香港疫情全球數據
12,446
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,136
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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