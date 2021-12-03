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奧地利醫生犯錯切老翁雙腿 僅被罰近2.4萬
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月03日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|12,446
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,136
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|264,220,746
確診累積
+158,415(較上日)
|5,248,287
死亡個案
+961(較上日)
|242,788,682
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|33,888
|49,607,010
|45,497,186
|805,331
|印度
|0
|34,606,541
|34,037,054
|469,724
|巴西
|0
|22,105,872
|21,339,118
|615,020
|英國
|53,067
|10,329,074
|9,126,128
|145,281
|俄羅斯
|0
|9,703,107
|8,400,117
|277,640
|土耳其
|0
|8,818,144
|8,350,494
|77,038
|法國
|0
|7,725,114
|7,137,512
|119,227
|伊朗
|0
|6,125,596
|5,901,532
|129,988
|德國
|22,569
|6,023,493
|4,979,700
|102,901
|阿根廷
|0
|5,332,629
|5,194,780
|116,597
|西班牙
|0
|5,174,720
|4,924,551
|88,080
|哥倫比亞
|0
|5,071,817
|4,911,593
|128,586
|意大利
|16,810
|5,060,430
|4,717,556
|134,003
|印尼
|0
|4,256,998
|4,105,352
|143,850
|墨西哥
|0
|3,891,218
|3,248,012
|294,428
|波蘭
|0
|3,596,491
|3,066,218
|84,656
|烏克蘭
|0
|3,463,872
|2,995,727
|87,057
|南非
|0
|2,976,613
|2,850,142
|89,871
|菲律賓
|0
|2,833,473
|2,769,533
|48,752
|荷蘭
|0
|2,684,734
|2,128,014
|19,524
|美國疫情全球數據
|49,607,010
確診累積
+33,888(較上日)
|805,331
死亡個案
+327(較上日)
|45,497,186
治癒人數
+12,919(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,963,418
|4,888,606
|74,812
|德克薩斯州
|0
|4,339,631
|4,213,538
|74,332
|佛羅里達州
|0
|3,740,726
|3,564,388
|61,539
|紐約州
|0
|2,819,549
|2,354,010
|58,143
|伊利諾伊州
|0
|1,815,994
|1,663,910
|29,432
|賓夕法尼亞州
|9,143
|1,753,669
|1,587,518
|33,649
|俄亥俄州
|9,131
|1,708,292
|1,570,523
|26,587
|佐治亞州
|0
|1,666,110
|1,434,825
|30,571
|北卡羅萊納州
|0
|1,537,044
|1,489,392
|18,776
|密歇根州
|0
|1,494,953
|1,090,933
|25,798
|中國大陸疫情全球數據
|98,915
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,364
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,798
|4,512
|廣東
|0
|3,315
|3,249
|8
|上海
|0
|2,861
|2,785
|7
|黑龍江
|0
|1,995
|1,950
|13
|雲南
|0
|1,710
|1,607
|2
|河南
|0
|1,637
|1,542
|22
|江蘇
|0
|1,619
|1,607
|0
|浙江
|0
|1,501
|1,486
|1
|河北
|0
|1,453
|1,429
|7
|福建
|0
|1,322
|1,306
|1
|香港疫情全球數據
|12,446
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,136
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫